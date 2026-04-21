La firma española Garrigues integra firma chilena y refuerza su presencia en Latinoamérica

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Santiago de Chile, 21 abr (EFE).- La firma española de servicios legales y fiscales Garrigues anunció este martes la integración del despacho chileno Barros, Silva, Varela & Vigil (BSVV), lo que refuerza su presencia en Latinoamérica.

«Con esta integración, Garrigues refuerza su apuesta por Chile en un contexto de recuperación económica del país, marcado por un crecimiento moderado pero sustentado en sólidos fundamentos y buenas perspectivas», indicó el despacho, con oficinas en otros tres países de la región (Colombia, México y Perú).

La operación, agregó en un comunicado, «permitirá consolidar la posición del despacho en Latinoamérica, facilitando a sus clientes una plataforma única para el asesoramiento regional y transfronterizo».

En las próximas semanas, de acuerdo al comunicado, se concluirá la documentación contractual y el acuerdo será sometido a las respectivas juntas de socios.

«La integración de ambas firmas, que son altamente complementarias tanto por su enfoque de asesoramiento como por su posicionamiento en el mercado, supondrá la consolidación de un despacho de referencia en Chile, con un equipo de más de 130 abogados, incluidos 24 socios», apuntó el despacho.

En 2025, Garrigues ingresó 527,69 millones de euros y su negocio internacional, que representa más del 17 % sobre el total, creció un 44,5 % respecto al año anterior.

El principal hito del ejercicio fue la integración de Sánchez Devanny en Garrigues México. EFE

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