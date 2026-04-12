La Fiscalía de Manhattan investiga a congresista de California acusado de agresión sexual

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Nueva York, 11 abr (EFE).- La Fiscalía de Manhattan abrió este sábado una investigación contra el congresista Eric Swalwell de California, también aspirante a gobernador de ese estado, después de que una mujer lo acusara en las últimas horas de agresión sexual, según CNN.

Una antigua empleada de Swalwell denunció al San Francisco Chronicle ayer que este la agredió sexualmente al menos en dos ocasiones cuando ella se encontraba demasiado ebria para dar su consentimiento, y una de las alegaciones tuvo lugar en un hotel en Nueva York.

El canal CNN reportó también una acusación de agresión sexual que parece ser de la misma mujer, y las de otras tres mujeres que lo acusan de conducta sexual inapropiada, como envío de mensajes explícitos o fotos desnudo sin su consentimiento.

Empleados de la oficina de Caldwell en el Congreso y en su campaña a la gobernación dijeron este sábado estar «horrorizados» por las alegaciones y declararon su apoyo a su «antigua compañera y las otras mujeres que han dado un paso al frente», en un comunicado.

Mientras tanto, varias figuras demócratas han declarado su desaprobación e instado al político a poner fin a su campaña a gobernador de California, como el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y el presidente del caucus, Pete Aguilar, según CBS.

Swalwell negó las acusaciones en un video publicado en X y cuestionó que salieran justo cuando él se presenta como uno de los favoritos dentro de los demócratas para ocupar la vacante que dejará el gobernador Gavin Newsom. EFE

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