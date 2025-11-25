La Fiscalía de París confirma un total de 4 nuevas detenciones por el robo del Louvre

1 minuto

París, 25 nov (EFE).- La Fiscalía de París confirmó este martes cuatro nuevas detenciones, dos hombres y dos mujeres, dentro de la investigación por el robo cometido en el Museo del Louvre el pasado 19 de octubre, en el que se sustrajeron ocho valiosas joyas que aún no han podido ser recuperadas.

La confirmación se produjo pocos minutos después de que la prensa francesa filtrara que se había producido el arresto de un hombre al que se le imputa ser el cuarto y último integrante del comando que perpetró el robo en la Galería de Apolo, ya que sus otros tres compañeros ya habían sido detenidos en las semanas precedentes. EFE

ngp/cat/rf