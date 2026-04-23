La Fiscalía de Perú pide detener al organizador de las elecciones generales

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Lima, 22 abr (EFE).- La Fiscalía de Perú ha pedido que se ordene la detención preliminar del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Piero Corvetto, por las irregularidades que se presentaron durante los comicios generales del pasado 12 de abril, informó este miércoles el fiscal general peruano, Tomás Gálvez.

El fiscal señaló en la emisora RPP que la petición fue presentada durante la noche del último martes contra Corvetto y otros funcionarios de la ONPE y que ahora se deberá esperar a que el juez de turno determine la fecha en que se celebrará la audiencia de revisión del requerimiento.

Gálvez remarcó que el Ministerio Público está «actuando con toda firmeza» en este caso y que será el juez el que deba «resolver a la brevedad posible» sobre la petición. EFE

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