La fiscalía francesa aleja una candidatura de Le Pen a la presidencial de 2027

2 minutos

La líder ultraderechista Marine Le Pen no podría presentarse a la elección presidencial francesa de 2027, si la justicia sigue el pedido de la fiscalía de este martes de inhabilitarla durante cinco años por malversación de fondos públicos europeos.

En marzo, un tribunal de primera instancia la condenó a cinco años de inhabilitación inmediata, una decisión que agitó el tablero político y que incluso el presidente estadounidense, Donald Trump, consideró una «caza de brujas».

La política recurrió la condena y ahora un tribunal de apelación de París debe dirimir si puso en marcha un sistema entre 2004 y 2016 para que los asistentes parlamentarios de su partido, pagados por el Parlamento Europeo, trabajaran en realidad para la formación, algo prohibido.

La fiscalía la consideró de nuevo culpable y pidió condenarla a un año de prisión firme, que podría cumplir a domicilio con una tobillera electrónica, a cinco años de inhabilitación y a 100.000 euros (118.000 dólares) de multa.

Si el tribunal de apelación sigue el pedido del ministerio público, la política de 57 años no podría presentarse a la presidencial. Para hacerlo, necesita una condena inferior a dos años de inhabilitación y sin medidas que le impidan hacer campaña electoral.

«Marine Le Pen fue la instigadora, tras su padre [Jean-Marie Le Pen], de un sistema que permitió desviar 1,4 millones de euros en nombre del partido», declaró el fiscal Stéphane Madoz-Blanchet al concluir sus alegatos.

El ministerio público pidió también condenar a los otros once acusados, entre exeurodiputados, miembros y trabajadores del otrora Frente Nacional (FN), y a la formación rebautizada desde 2018 Agrupación Nacional (RN).

Durante el juicio, la finalista de las elecciones presidenciales de 2017 y 2022 negó haber cometido intencionalmente un delito, de manera firme pero contenida, al contrario que, durante el juicio en primera instancia, cuando los debates fueron más agitados.

El cambio de estrategia buscaba que, en caso de condena, la pena de inhabilitación o de prisión le permitiera presentarse a la próxima presidencial, a la que ya no puede postularse el actual presidente, Emmanuel Macron.

Le Pen o su delfín Jordan Bardella lideran los sondeos para suceder al centroderechista en 2027.

La sentencia se espera para mediados de 2026. En caso de condena, la política podría recurrir ante la Corte de Casación, el alto tribunal francés, que ya avanzó que se pronunciaría en enero de 2027, antes de la presidencial.

