La Fiscalía paraguaya pide prisión preventiva de 6 hinchas tras disturbios en superclásico

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Asunción, 21 abr (EFE).- La Fiscalía de Paraguay pidió este martes la prisión preventiva de seis hinchas a los que acusó por presunta perturbación de la paz pública y resistencia tras los disturbios del domingo que obligaron a la suspensión del superclásico entre Olimpia y Cerro Porteño, que dejaron al menos 72 heridos.

Además, la fiscal Soledad González ordenó la detención de otras siete personas por los desórdenes ocurridos en las gradas y los alrededores del estadio asunceno Defensores del Chaco, detalló el Ministerio Público en un comunicado.

Entre los seis imputados, uno enfrenta además cargos por «lesión grave» de dos policías, mientras que los otros cinco son acusados de arrojar piedras contra uniformados y buses que transportaban a asistentes al partido, según la nota.

El segundo superclásico del año fue suspendido cuando se acercaba la media hora de juego y con el marcador 0-0, debido a los choques en las gradas.

La Policía Nacional informó el lunes que los disturbios dejaron 11 agentes con «lesiones de diversa consideración».

En dos hospitales de la ciudad fueron atendidos 61 espectadores heridos, entre ellos cinco por arma de fuego.

Al menos 60 niños y dos mujeres embarazadas fueron extraídos del estadio en medio de los desórdenes que agentes intentaron controlar con gases lacrimógenos y balines de goma.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, pidió el lunes al Ministerio del Interior y a la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) que impartan «sanciones ejemplares» a los implicados en estos hechos de violencia. EFE

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