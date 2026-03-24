La Fiscalía salvadoreña incauta más de 38 millones en investigación de estafa piramidal

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San Salvador, 23 mar (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador incautó más de 38 millones de dólares en una investigación sobre una supuesta estafa piramidal, realizada mediante una entidad financiara en el norteño departamento de Chalatenango, según informó la noche del lunes la entidad estatal.

La FGR señaló que se trata de 38,57 millones de dólares, de los que 27,55 millones fueron decomisados en efectivo y 11,02 millones «provienen de lo inmovilizado en cuentas bancarias» de la entidad de ahorro CREDICASH, cuyo dueño es acusado de varios delitos.

«Tras recibir el aviso de la captación ilegal de fondos del público, la institución ordenó la captura de Gerson Adriel Orellana Ayala, a quien se le acusa de defraudación a la economía pública y lavado de dinero y activos. También se realizaron varios allanamientos y con lo incautado se fortaleció la investigación», sostuvo la FGR en un boletín.

Apuntó que «bajo el esquema piramidal, el imputado ofrecía una ganancia aproximada del 10 % mensual».

Orellana, de acuerdo con publicaciones de medios locales, es un empresario de transporte público del referido departamento de El Salvador.

«El problema es que ese dinero no provenía de ninguna actividad económica real. No existía un negocio que generara esas ganancias y el dinero que se pagaba a algunas personas provenía del dinero entregado por nuevos participantes» indicó el fiscal general, Rodolfo Delgado, en la misiva.

Explicó que «este tipo de sistema solo funciona mientras ingresen más personas y cuando deja de entrar dinero nuevo, el sistema colapsa». EFE

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