La fiscal general de Guatemala señalada por corrupción queda descartada para la reelección

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Ciudad de Guatemala, 20 abr (EFE).- Una comisión de postulación definió este lunes en Guatemala a los seis candidatos finales para ocupar el puesto de fiscal general y jefe del Ministerio Público (Fiscalía) para el período 2026-2030, en reemplazo de Consuelo Porras Argueta, quien quedó fuera del listado y por tanto no podrá reelegirse.

Porras Argueta, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción, buscaba un tercer período al mando de la entidad, pero no recibió los votos suficientes, quedando descartada para reelegirse.

Esta comisión ha estado marcada por las críticas por darle el máximo puntaje a la fiscal, quien cuenta con múltiples señalamientos locales e internacionales de corrupción y de socavar la democracia durante sus ocho años en el cargo.

Ahora será el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, el que designe de entre los seis candidatos al próximo fiscal general guatemalteco, un cargo clave para la lucha contra la corrupción en el país.

Los abogados elegidos son Beyla Estrada Barrientos, Julio Rivera Clavería, César Ávila Aparicio, Gabriel García Luna, Néctor de León Ramírez y Zoila Morales Validzón.

De acuerdo a diversas fuentes, incluidas organizaciones civiles, exfiscales y declaraciones judiciales, al menos tres de los cinco candidatos cuentan con señalamientos en el pasado por diversas causas.

Según la organización Verdad y Justicia en Guatemala, Estrada Barrientos fue asistente del exfiscal general Carlos de León, capturado por lavado de dinero, y ha emitido dictámenes como jueza de Apelaciones en favor de al menos una docena de acusados por corrupción.

Por su parte, sobre Rivera Clavería, «se le ha señalado por sus vínculos en casos de corrupción y crimen organizado, pero él se desliga», según un reportaje del medio Plaza Pública. Además, fue parte del Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), derrocado por corrupción.

De igual manera, sobre Ávila Aparicio existen dudas sobre cómo obtuvo tres maestrías en solo seis meses, como han denunciado algunos medios locales.

La designación de los seis candidatos finales de 79 aspirantes al puesto estuvo a cargo de una comisión de postulación formada por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades del país, así como miembros del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, además de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial, Claudia Paredes Castañeda.

Por la mañana, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, aseguró que esperaba que el nuevo fiscal general «no apadrine a los corruptos». De igual manera, recalcó que se necesita un jefe del Ministerio Público que «persiga a los delincuentes», al mando de «una institución seria» que «defienda los intereses de Guatemala».

El nuevo fiscal iniciará un periodo de cuatro años a partir del próximo 16 de mayo y tendrá que ser designado por Arévalo de León este mes, tras realizar entrevistas personales con los candidatos. EFE

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