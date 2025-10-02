La Flotilla desconoce paradero de más de 443 tripulantes tras la intercepción por Israel

Argel, 2 oct (EFE).- Los organizadores de la Global Sumud Flotilla denunciaron este jueves «la falta de información» sobre el paradero de 443 participantes de la misión humanitaria, que fue interceptada en aguas internacionales por parte de la Armada Israelí cuando se aproximaba a la Franja de Gaza.

La misión calificó como «nuevos actos de agresión contra civiles desarmados» la operación de Israel, y aseguró que los voluntarios fueron «atacados con cañones de agua», «rociados con agua contaminada», y que, además, sufrieron interferencias sistemáticas en sus comunicaciones desde la noche del miércoles.

Tras la intercepción, los organizadores de la misión aseguraron que los abogados que representan a los participantes de la flotilla ante las autoridades israelíes han recibido información «mínima» y no han sido informados sobre si los aproximadamente 443 activistas de la flotilla llegarán a Ashdod, donde se espera que sean procesados ​​por «detención ilegal».

«Interceptar embarcaciones humanitarias en aguas internacionales es un crimen de guerra; negar asistencia legal y ocultar el destino de los capturados agrava este delito», advirtió la flotilla.

Entre los detenidos, se encuentran, al menos 40 españoles, 35 italianos, 32 turcos, 21 malasios, 25 tunecinos, 12 brasileños, 31 franceses, y 20 estadounidenses, además de participantes de Reino Unido, Alemania, México y Colombia, entre otras nacionalidades.

La Armada Israelí interceptó la noche del miércoles casi la totalidad de los 44 barcos que navegaban hacia la franja de Gaza, excepto el ‘Marinette’, bajo bandera polaca, que, según la organización, sigue en comunicación, y lleva un total de 6 pasajeros a bordo.

El barco ‘Mikeno’ -de bandera francesa- llegó a entrar, según la página de rastreo de la Global Sumud Flotilla, en aguas territoriales, pero permanece fuera de contacto. EFE

