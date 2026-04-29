La Flotilla rumbo a Gaza denuncia haber sido interceptada por barcos de Israel

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Redacción Internacional, 29 abr (EFE).- La Flotilla Global Sumud, que busca romper el bloqueo naval de Israel a Gaza, denunció haber sido interceptada por embarcaciones que se identificaron como israelíes mientras navegan cerca de las costas de Grecia.

«Lanchas militares se acercaron a nuestros barcos, identificándose como israelíes, apuntando láseres y armas semiautomáticas hacia nosotros y ordenando a los participantes que se dirigieran al frente de los botes y se pusieran de rodillas», explicó la Flotilla en su cuenta de X.

La organización también denunció que las comunicaciones de las embarcaciones estaban siendo interceptadas.

La llegada de los buques israelíes sucede en las aguas que separan la península griega del Peloponeso y la isla de Creta, según el rastreador de la propia Flotilla.

Un total de 58 barcos forman parte de la Global Sumud, que zarpó el pasado domingo desde el puerto italiano de Augusta (sur), con el plan de cruzar aguas griegas hasta alcanzar las costas de Turquía con el objetivo final de llegar a la Franja de Gaza y entregar ahí ayuda humanitaria.

Se trata, según los organizadores, de «la mayor movilización civil marítima coordinada de la misión hasta la fecha».

En octubre de 2025, esta iniciativa ya organizó una travesía con más de 50 barcos, que fueron siendo interceptados a medida que se acercaban a Israel. EFE

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