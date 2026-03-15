La Fuerza Aérea de Ucrania derriba 90 drones lanzados por Rusia en ataque nocturno

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Berlín, 15 mar (EFE).- La Fuerza Aérea de Ucrania informó del derribo de 90 de los 97 drones que Rusia lanzó contra su territorio en la noche del sábado a este domingo.

«Según datos preliminares, hasta las 8.00 (6.00 GMT), las defensas derribaron o destruyeron 90 drones enemigos», informó en su canal de Telegram la Fuerza Aérea ucraniana, que reconoció cinco impactos en otros tantos puntos del país.

Además, «restos de drones derribados cayeron en dos lugares», precisó el mensaje.

El ataque del sábado a este domingo se produjo después de que la víspera Rusia atacara por aire de forma masiva el territorio ucraniano.

En la noche del viernes a este sábado, según indicó el propio presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Rusia «usó unos 430 drones de varios tipos» además de 68 misiles.

Sólo en la capital, ese ataque masivo dejó cinco muertos y 22 heridos, según el último balance de las autoridades locales.

En otro puntos del país perdieron la vida otras tres personas en ese bombardeo. EFE

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