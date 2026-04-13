La Fuerza Naval de Nicaragua incauta 82 paquetes de cocaína, sin detenidos

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San José, 13 abr (EFE).- La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua informó este lunes que incautó cuatro bultos con 82 paquetes de cocaína en las costas del océano Pacífico, pero que no pudo detener a ninguno de los sospechosos, que huyeron.

La sustancia ilícita fue incautada en las costas del balneario Quizalá, municipio de San Rafael del Sur, departamento de Managua, en donde los sospechosos, tras «detectar la presencia de las tropas» de la Naval, «abrieron fuego, produciéndose un intercambio de disparos, posteriormente se dieron a la fuga, dejando la droga abandonada», de acuerdo con el informe militar.

Los cuatro bultos contenían 82 paquetes rectangulares de cocaína, indicó el Ejército nicaragüense.

El operativo estuvo a cargo del Segundo Batallón de Tropas Navales «Comandante Richard Lugo Kautz”, de la Fuerza Naval, precisó.

Las autoridades, que no informaron de detenidos vinculados al alijo ni del peso de la cocaína incautada en este operativo, aseguraron que la droga fue entregada a la autoridad competente para la judicialización del caso.

Las autoridades nicaragüenses sostienen que ejecutan una estrategia que denominan Muro de Contención, que tiene como objeto evitar la circulación de la droga o dinero vinculado al narcotráfico en los núcleos poblacionales, para la cual mantienen «estrechos lazos de cooperación» con los países de la región, así como Estados Unidos, México y Rusia.

Nicaragua se encuentra geográficamente ubicada en un corredor de alto tráfico de la droga que se produce en Suramérica y que luego es trasladada a Norteamérica, donde operan, principalmente, los carteles mexicanos y residen los principales consumidores. EFE

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