La Fundación Cartier abraza la moda en la semana de las colecciones parisinas de mujer

Abraham de Amézaga

París, 2 mar (EFE).- La Fundación Cartier de Arte Contemporáneo se convertirá a partir de finales de esta semana en un ‘Museo Viviente de la Moda’, con exposiciones, conferencias y ‘performances’ en algunos de sus espacios, coincidiendo con la presentación de las propuestas parisinas de mujer para el otoño e invierno próximos.

Ubicada en una nueva sede desde octubre de 2025, a pocos pasos del Museo del Louvre, no es la primera vez que la Fundación Cartier de Arte Contemporáneo se fija en la moda. En el pasado, acogió el trabajo de diseñadores como Jean-Paul Gaultier o Issey Miyake; a principios de este siglo y en su anterior sede, al otro lado del río Sena.

En esta ocasión va más allá, con la intención de hacer de la moda una experiencia viva, no solo patrimonio material, sino también corporal y técnica.

El edificio actual de la Fundación fue desde mediados del siglo XIX y durante varias décadas una gran tienda, conocida como Grands Magasins du Louvre, en la que nacieron los vestidos ‘listos para llevar’, pioneros del ‘prêt-à-porter’.

Un pretexto más que perfecto para poner en pie un evento en el que, como señalan desde el propio centro cultural, se va a desplegar «una historia de la moda estatutaria, poética, sensible e íntima de las prendas cotidianas, reparadas y despreciadas por los museos oficiales».

El artífice es Olivier Saillard, reconocido historiador y comisario francés de muestras de moda, además de presidente de la parisina Fondation Azzedine Alaïa, en la que puede verse hasta el 24 de mayo una muestra que pone frente a frente creaciones del celebrado diseñador tunecino y de Christian Dior.

Para esta ocasión, alta costura y prendas ordinarias conviven en la Fundación Cartier, junto a algunas de archivo; fotografías, textos y hasta ropa rasgada, que forman parte de este Museo Viviente de la Moda, en el que se relata una historia inédita a partir del 6 de marzo, durante dos semanas, con ‘performance’ cada día de un artista invitado.

Un evento que sobrepasará en el tiempo a las colecciones femeninas de la Semana de la Moda parisina, que empieza este lunes y finaliza el 10 de marzo.

Tres días después, la Fundación Cartier acogerá la ‘performance’ de Saillard con Paloma Picasso, hija del célebre pintor, así como reconocida diseñadora, tomando como pretexto la colección 1971 de Yves Saint Laurent, que se bautizaría como Escándalo.

Tampoco faltará la presencia de reconocidas maniquíes, como la además actriz Tilda Swinton, que protagoniza la última película de Almodóvar; bajo el título ‘Modelos del silencio’, el 20 y 21 de marzo.

Como curiosidad, y durante más tiempo -hasta mayo-, el evento se extenderá hasta una de las salidas de la cercana estación de metro de Palais-Royal, a su galería Valois, de aire contemporáneo.

Por otro lado, y muy cerca de la Fundación Cartier, el Museo de las Artes Decorativas, en el que se acaba de inaugurar una muestra que nos sumerge en el siglo XVIII, y donde las prendas y complementos de ese periodo están muy presentes, acogerá este martes el desfile de Alainpaul, firma que forma parte del calendario oficial y tiene el universo de la danza como base inspirativa.

Y es que la cada vez mayor presencia de las creaciones de textil en los museos pretende estrechar aún más los lazos entre la moda y el arte. De hecho, algunos eventos internacionales están convencidos de que vendrían a ser lo mismo: la próxima MET Gala de Nueva York, de principios de mayo, tiene por título ‘Fashion is art’ (La moda es arte). EFE

