La gira de Hombres G llegará en octubre a Latinoamérica

2 minutos

Redacción Internacional, 3 mar (EFE).- Los Hombres G llevarán su gira ‘Los mejores años de nuestra vida’ a Latinoamérica en octubre, según anunció este martes la promotora Live Nation.

La banda española actuará los días 13 y 14 de octubre en Ciudad de México y el 20 en Guadalajara, para después saltar a Colombia (el 24 en el Movistar Arena de Bogotá) y Perú, con dos fechas (29 y 30) en el Estadio Nacional de Lima.

Será la continuación de una gira que se iniciará en España el 16 de mayo, con 26 conciertos y una incursión en Milán (Italia) el 27 de junio. Su paso por España tendrá dos partes, una hasta octubre y la segunda a partir de noviembre, tras la etapa latinoamericana.

El 11 y 12 de diciembre serán las dos últimas citas, en el Movistar Arena de Madrid, con todas las entradas ya agotadas.

«Queremos que esta gira sea una fiesta. Un homenaje a todos estos años vividos juntos, y a todo lo que aún nos queda por disfrutar. Porque creemos, de verdad, que estamos viviendo los mejores años de nuestra vida. Y esto es, sencillamente, acojonante», afirmó el grupo en el comunicado.

Además, antes de la gira se estrenará una película documental con el mismo título, que repasa la trayectoria del grupo a lo largo de cuatro décadas, pero con una mirada contemporánea.

Combina material inédito, imágenes de la banda durante una gira internacional por España, Latinoamérica y Estados Unidos, y testimonios de artistas de referencia en el ámbito musical hispano. Entre ellos, Alejandro Sanz, Ana Torroja, Carlos Vives, Carín León o Carlos Rivera. EFE

agf/mgr