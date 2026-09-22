La gobernadora de Massachusetts exige respuestas a ICE sobre arrestos de inmigrantes

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Nueva York, 22 sep (EFE).- La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, exigió este martes respuestas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) después de que unas doce personas fueran arrestadas en la ciudad de New Bedford, según denuncias recibidas de sus familiares.

«ICE debe proporcionar información de inmediato. ¿A quiénes han arrestado y por qué?», cuestionó Healey en un comunicado de prensa.

La demócrata indicó que su Administración ha recibido «alarmantes» quejas de familiares y activistas de New Bedford de que ICE ha arrestado al menos una docena de personas, de los que, dijo, han vivido en ese estado durante muchos años y tienen familia en la zona.

Señaló que los inmigrantes se dirigían a una planta pesquera, un supermercado y otras industrias clave para la región cuando fueron detenidos.

De acuerdo con la gobernadora, entre los arrestados figura un padre que tiene varios hijos, incluyendo un bebé de un mes.

«También nos enteramos del caso de un niño de 8 años que esperaba a que su padre lo recogiera de la escuela, pero fue arrestado. Estas historias son desgarradoras y sus seres queridos no tienen respuestas», argumentó.

«Nuestra administración seguirá brindando apoyo a la comunidad y a las familias, pero ICE debe responder por sus acciones», reclamó.

Por su parte, el alcalde de New Bedford, Jon Mitchell, indicó en su página de X que no hay indicios de que los detenidos tengan antecedentes penales y que ICE no notificó a la policía de la ciudad sobre sus operaciones, lo que considera pone en riesgo a los agentes de policía que pudieran llegar al lugar.

«Así no es como debería funcionar el sistema. Esto nos recuerda una vez más que la ley de inmigración estadounidense y la agencia encargada principalmente de hacerla cumplir deben ser reformadas», afirmó.

LUCE New Bedford, grupo que vigila y alerta sobre los arrestos de inmigrantes, informó hoy sobre la intensificación de los operativos de ICE en diversos lugares de la ciudad y publicó fotos y videos que muestran momentos en que agentes con el rostro cubierto efectuaban arrestos.

La organización pide precaución a inmigrantes cuando acudan a sus trabajos y cuando terminen la jornada: «Por favor, quédense en casa. La ciudad no es segura. ICE está vigilando a nuestra comunidad y sacando a la fuerza a personas de las calles», indicó el grupo. EFE

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