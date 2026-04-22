La Guardia Revolucionaria iraní apresa dos buques en el estrecho de Ormuz

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Teherán, 22 abr (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní anunció este miércoles el apresamiento de dos buques en el estrecho de Ormuz por «operar sin los permisos necesarios» y que han sido conducidos a la costa de Irán, lo que se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara una prórroga de la tregua.

“Dos buques infractores, el ‘MSC-FRANCESCA’- vinculado al régimen sionista- y el ‘EPAMINODES’, que operaban sin los permisos necesarios y habían manipulado sus sistemas de navegación, poniendo en peligro la seguridad marítima, fueron incautados por la Armada de la Guardia Revolucionaria”, anunció el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

La Guardia afirmó que las acciones se debieron a la “alteración del orden y la seguridad en el estrecho de Ormuz”, lo que calificó como una “línea roja” para la República Islámica.

El comunicado indicó además que los dos buques han sido conducidos a la costa de Irán, sin detallar de qué países son y qué ha pasado con sus tripulantes.

Horas antes, la agencia de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO, en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, reportó dos ataques a embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz.

El segundo buque llamado “Euphoria” con bandera panameña y propiedad de una empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos, fue atacado esta mañana a unas ocho millas náuticas al oeste de Irán, según UKMTO.

La agencia británica había informado previamente de otro ataque por parte de una lancha armada de la Guardia Revolucionaria iraní a un portacontenedores 15 millas náuticas al noreste de Omán.

Por otra parte, un tercer buque de carga habría sido atacado este miércoles cuando intentaba transitar el estrecho de Ormuz, según la firma de inteligencia marítima Vanguard a BBC Verify, el servicio de verificación de datos de la cadena pública británica BBC.

Estos hechos se han producido después de que Trump prorrogara indefinidamente el alto el fuego con Irán que expiraba este miércoles, y anunciara una tregua indefinida para dar tiempo a la negociación con la República Islámica.

Trump aseguró, no obstante, que mantendrá el bloqueo naval impuesto contra Irán, lo que Teherán ha denunciado como una violación de la tregua y por ello ha rehusado a participar en otra ronda de negociaciones.

Irán, a su vez, ha mantenido prácticamente bloqueado el estratégico estrecho por donde pasa el 20 % del petróleo mundial, desde el inicio de la guerra el 28 de febrero. EFE

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