La guerra en Irán, el «laboratorio» del que China extrae lecciones militares

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Álvaro Alfaro

Pekín, 24 abr (EFE).- China mira con lupa la evolución de la guerra en Irán no solo por sus implicaciones energéticas y diplomáticas, sino también por las lecciones que, según expertos, puede ofrecer a Pekín sobre el desempeño militar de Estados Unidos, la utilidad de la guerra asimétrica y los riesgos de un conflicto prolongado.

Aunque la guerra atraviesa una fase incierta, marcada por la prórroga de la tregua y la negativa iraní a reabrir completamente el estrecho de Ormuz, Pekín sigue de cerca un conflicto del que puede extraer enseñanzas útiles.

Una «enorme ventaja estratégica»

Analistas chinos sostienen que la guerra en Irán puede ofrecer a Pekín una «enorme ventaja estratégica» al permitirle observar en tiempo real cómo responde Estados Unidos a un conflicto prolongado, qué tensiones afloran en su aparato militar y qué margen tiene para sostener varias crisis a la vez.

En esa línea, Zhu Zhaoyi, director ejecutivo del Instituto de Estudios de Oriente Medio de la Universidad de Pekín, afirmó en declaraciones recogidas por el periódico hongkonés South China Morning Post que el conflicto tiene para China un gran valor «particularmente en el plano militar».

A su juicio, «cuanto más combate el Ejército estadounidense, más se estrecha la brecha generacional entre nuestro equipo y el suyo», enlazando así el escenario de Oriente Medio con las ambiciones estratégicas de Pekín a más largo plazo.

Del estrecho de Ormuz al de Taiwán

Para William Yang, analista de Crisis Group, una de las principales lecciones para Pekín es que la capacidad de Irán para «convertir en arma su control sobre el estrecho de Ormuz» reforzará en China la idea de que debe seguir desarrollando medios para ejercer un «control efectivo sobre el estrecho de Taiwán y otras vías marítimas estratégicas en torno a la isla».

En declaraciones a EFE, Yang consideró que probablemente el Ejército chino enfatizará «desarrollar sus capacidades para imponer una cuarentena marítima efectiva o un bloqueo en torno a Taiwán».

Al mismo tiempo, advirtió de que el uso «efectivo» por parte de Irán de drones y misiles contra instalaciones y objetivos estadounidenses en el Golfo también servirá de recordatorio a Pekín de que debe mostrarse cauto ante los intentos de Taiwán de desarrollar «capacidades de combate asimétricas».

«Puntos débiles» de EE.UU.

Por su parte, Tian Wenlin, profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Renmin de China, afirmó en declaraciones recogidas por la cadena hongkonesa Phoenix TV que Estados Unidos, «como un imperio enorme», tiene bases repartidas por todo el mundo, pero eso también significa que acumula «muchos puntos débiles».

En la misma línea, sostuvo que las instalaciones militares estadounidenses en los países del Golfo se han convertido de hecho en «blancos expuestos» para los misiles iraníes.

Otros expertos militares como Song Zhongping, citado por el rotativo oficialista Global Times, destacan que la «preparación real de combate» del Ejército estadounidense «dista mucho de ser tan fuerte como había proyectado».

Más allá del campo de batalla

La lectura china no se limita, sin embargo, al desgaste estadounidense o al uso iraní de bloqueos, drones y misiles.

Wing Lok Hung, profesor de la Universidad China de Hong Kong, dijo a EFE que China puede extraer lecciones sobre cómo evitar «sabotajes» y supuestos vínculos con «agencias de espionaje extranjeras» capaces de obtener «información sensible sobre la ubicación de altos dirigentes políticos y militares chinos».

A su juicio, la muerte al inicio del conflicto del líder supremo iraní, Alí Jameneí, y de otras figuras de alto rango «no habría podido lograrse sin rastreo de inteligencia y operaciones coordinadas», lo que desplaza parte del foco hacia la vulnerabilidad del mando.

Hung se mostró más cauto sobre la posibilidad de que China acceda a tecnología militar sensible de EE. UU. recuperada por fuerzas iraníes: lo ve «poco probable», aunque cree que Pekín podría beneficiarse de analizar «restos de drones o misiles estadounidenses interceptados».

«Sería más probable que fuese Rusia quien acabara recibiendo tecnología estadounidense recuperada por Irán», indicó el experto.

Para Hung, la implicación «más importante» para una futura contingencia en Asia oriental es cómo evitar el «control de Estados Unidos y su alianza militar sobre los mares de Asia oriental o del sur de Asia», al tiempo que apuntó que Irán ha sido «bastante exitoso» al controlar Ormuz durante la escalada y convertirlo en un «importante poder de negociación».

Yang, mientras, señaló a EFE que Pekín «seguirá vigilando de cerca» las operaciones militares de Estados Unidos e Irán e intentará «incorporar lecciones útiles» a sus estrategias sobre Taiwán y su vecindad inmediata. EFE

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