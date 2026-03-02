La guerra en Irán pone en peligro el petróleo, pero también el comercio mundial

La operación militar estadounidense-israelí contra Irán y las represalias de Teherán están perturbando el tráfico marítimo mundial, empezando por el de los petroleros.

Pero la inmovilización de buques en torno al Golfo y las restricciones para navegar por el estrecho de Ormuz suponen también importantes alteraciones para sectores muy diversos más allá de los hidrocarburos.

– Fertilizantes en riesgo –

«Alrededor del 33% de los fertilizantes mundiales, incluido el azufre y el amoníaco, transitan por el estrecho de Ormuz», un corredor estrecho bordeado por Irán y Omán, según la consultora de análisis Kpler.

Cargados en buques en Catar, Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos, estos fertilizantes tienen múltiples destinos: India, China, Brasil, pero también países africanos.

«No existe una alternativa viable» a la navegación por el Golfo, «las rutas terrestres están limitadas por la capacidad de los oleoductos y de los camiones», indicó Kpler.

Dado que una gran parte de los fertilizantes se fabrica utilizando gas o petróleo, la fuerte subida de los hidrocarburos provocada por la guerra en Irán amenaza con disparar los precios de los fertilizantes.

– Producción de plásticos –

«La escalada del conflicto en Oriente Medio amenaza un importante centro de exportación de polímeros», subraya la firma Argus Media.

Según sus datos, la región produce hasta 23 millones de toneladas anuales de polietileno, uno de los plásticos más utilizados en el mundo, lo que representa el 15% de la producción mundial.

El domingo, el puerto emiratí de Jebel Ali, clave en las exportaciones de este derivado del petróleo, fue alcanzado por un proyectil. Se declaró un incendio en uno de los muelles del puerto, informó la oficina de medios de Dubái.

Otra instalación portuaria, esta en Kuwait, tuvo que suspender temporalmente sus actividades después de que cayeran restos en sus proximidades, según los medios del país.

– Rutas marítimas más largas –

Las principales navieras mundiales han anunciado que evitarán el estrecho de Ormuz ante el riesgo derivado de la escalada militar en la región.

Las aseguradoras han disparado sus tarifas para los buques que atraviesan Oriente Medio e incluso han anulado por completo su cobertura, como es el caso de la escandinava Skuld.

En estas condiciones, navegar por el Golfo se vuelve prohibitivo o imposible para los cargueros. Los buques con pabellón francés o pertenecientes a empresas francesas bloqueados «dentro» del Golfo son 60, según Armateurs de France.

La danesa Maersk y la francesa CMA CGM han congelado los pasos por el estrecho de Ormuz, pero también los cruces por el canal de Suez (entre el mar Mediterráneo y el mar Rojo).

Sus buques de carga deben ahora rodear África para llegar a Europa desde Oriente Medio y Asia, un desvío de varios miles de kilómetros y varios días.

– Riesgos alimentarios –

Estas condiciones de navegación también están perturbando la llegada a Oriente Medio de barcos cargados.

El desafío es de envergadura: «Oriente Medio es una región estructuralmente dependiente de las importaciones de alimentos», señalan los analistas de XP Investments.

Irán, por ejemplo, importa grandes cantidades de maíz brasileño.

Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos compró productos agrícolas estadounidenses por valor de 1.500 millones de dólares.

«Una gran parte» de estas importaciones transita por el estrecho de Ormuz «o en sus proximidades», según los expertos de XP Investments.

Durante la anterior operación militar estadounidense en Irán, en junio de 2025, cargamentos enteros de arroz con destino a la región quedaron bloqueados en la India.

