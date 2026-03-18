La guerra en Irán ralentiza la industria petroquímica en Japón y Corea del Sur

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La industria petroquímica de Japón y Corea del Sur, dos gigantes del sector, ha tenido que reducir su producción porque el conflicto en Oriente Medio perturba el suministro de un componente esencial.

La escasez de nafta –un destilado del petróleo, esencial para la fabricación de etileno, clave en todo tipo de productos de plástico– corre el riesgo de provocar un efecto dominó en numerosas industrias.

El sector petroquímico de Japón y Corea del Sur, una parte importante de las economías de ambos países, depende de Oriente Medio para su suministro de nafta y, en el caso de Japón, el 74 % de sus importaciones proceden de esa región.

Sin embargo, los suministros se están agotando desde que el estrecho de Ormuz, una vía de navegación vital para los hidrocarburos, está prácticamente paralizado.

El precio de la nafta enviada a Asia se ha disparado un 60 % desde que comenzó la guerra.

«Estimamos que las existencias de nafta se sitúan actualmente en torno a los 20 días» en Japón, la cuarta economía mundial, advirtieron la semana pasada analistas de Nomura.

«Y si el estrecho de Ormuz permanece cerrado de dos a tres semanas, esto podría tener un gran impacto» en la producción de nafta, señalaron.

Ese impacto ya se está dejando sentir. La mitad de las 12 plantas de etileno de Japón ya han reducido la producción, informó Bloomberg, apenas dos semanas después de que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán desencadenaran la guerra.

Y el martes el Gobierno surcoreano declaró que restringiría las exportaciones de nafta.

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