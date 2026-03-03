La guerra en Irán se extiende a Oriente Medio: la embajada de EEUU es atacada en Riad

El presidente Donald Trump advirtió que la guerra contra Irán podría durar un mes o más, en un momento en que el conflicto se amplía en múltiples frentes con nuevos bombardeos estadounidenses e israelíes y el ataque de Teherán a la embajada de Washington en Riad.

La confrontación no da señales de tregua en su cuarto día, sino que, por el contrario, cada bando muestra su determinación de continuar con las hostilidades.

Durante madrugada del martes se desató un incendio en la embajada estadounidense en la capital de Arabia Saudita tras un ataque con dos drones iraníes, informó el Ministerio de Defensa saudí, al tiempo que Estados Unidos instó a sus ciudadanos en Oriente Medio a «marcharse de inmediato».

Trump sugirió que Washington tomará represalias «pronto» por la agresión a su legación diplomática.

«Lo sabrán pronto», dijo Trump en una entrevista con la cadena NewsMax al referirse a cómo respondería Estados Unidos ante esa agresión, aunque sin ofrecer detalles.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, reivindicaron el ataque a un petrolero en el estrecho de Ormuz, y volvieron a apuntar contra los países de la región que albergan bases militares estadounidenses.

Un general iraní amenazó el lunes con «incendiar cualquier barco» que intentara cruzar esa vía marítima clave para el comercio mundial, cerrado de facto debido a la guerra en Oriente Medio.

Se avecinan «numerosos días» de guerra, advirtió por su parte Israel. Trump, en cambio, apuesta por «cuatro a cinco semanas», pero asegura que Estados Unidos puede «ir mucho más allá» si es necesario.

El ejército israelí, entre tanto, amplió sus operaciones a Líbano, al llevar a cabo masivos bombardeos en respuesta a un ataque del movimiento islamista Hezbolá en apoyo a Teherán.

«El ejército israelí está atacando actualmente los centros de mando y los almacenes de armas de Hezbolá en Beirut», dijeron las fuerzas armadas en un comunicado el martes por la mañana.

La cadena de televisión libanesa Al-Manar, afiliada a Hezbolá, afirmó que sus instalaciones en los suburbios del sur de Beirut fueron bombardeadas.

Israel también indicó en la madrugada del martes haber «golpeado y desmantelado» la sede de la radio y televisión pública iraní (IRIB) en el norte de Teherán, pero el medio afirmó que continuaba con sus emisiones.

Potentes explosiones resonaron en varios barrios de Teherán, según periodistas de la AFP.

«Hoy están atacando muy fuerte. Cada dos o tres horas, y dura alrededor de media hora. Las ventanas tiemblan. Casi todo el mundo cede al miedo», declaró a la AFP Elnaz, una habitante de Teherán de 39 años.

– «Todas las opciones sobre la mesa –

El gobierno del Líbano prohibió este lunes las actividades militares de Hezbolá, después de que los ataques de este movimiento proiraní arrastraran al país a la guerra regional entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

El ejército israelí afirmó el lunes por la noche que «todas las opciones estaban sobre la mesa» al ser interrogado sobre la posibilidad de un ataque terrestre contra Hezbolá.

También pidió a los habitantes de una treintena de pueblos del sur del Líbano que evacuaran la zona.

Irán, entre tanto, siguió lanzando misiles y drones hacia Israel, que ha prolongado el cierre de escuelas, oficinas y la prohibición de reuniones hasta el sábado. También se oyeron explosiones en varias ocasiones en Jerusalén.

Según los Guardianes de la Revolución, Irán atacó «60 objetivos estratégicos y 500 objetivos militares» estadounidenses e israelíes desde el sábado, entre ellos las oficinas del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

En Catar, el ejército interceptó dos misiles balísticos el martes por la mañana, según anunció el Ministerio de Defensa después de que periodistas de la AFP escucharan fuertes detonaciones en Doha, la capital.

Kuwait fue uno de los países más afectados.

Tres aviones de combate estadounidenses que se estrellaron en ese país fueron derribados «por error» por su defensa antiaérea, indicó el ejército estadounidense.

Periodistas de la AFP también constataron explosiones en Arabia Saudita, Baréin y Emiratos Árabes Unidos, donde el aeropuerto de Dubái suspendió todos sus vuelos.

«Estamos esperando poder salir y, sobre todo, esperamos tener información», relató a la AFP Raphaëlle, una francesa de 37 años, confinada en su hotel.

El conflicto se extiende hasta Chipre, el país de la Unión Europea más cercano a Oriente Medio, donde una base británica fue blanco de tres drones lanzados desde el Líbano.

– «Defender ferozmente» –

Ante la extensión de un conflicto, la inquietud se ha apoderado de los mercados financieros, haciendo subir los precios de los hidrocarburos y del dólar.

Las bolsas internacionales registran pérdidas en sus primeras jornadas desde el inicio de las hostilidades, sin llegar a ceder al pánico.

A pesar de la muerte de numerosos funcionarios iraníes, entre ellos la del guía supremo Alí Jameneí, el jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, rechazó cualquier negociación con Washington.

El funcionario afirmó que su país lucharía «cueste lo que cueste» para «defender ferozmente» su «civilización de 6.000 años».

Trump afirmó asimismo que no dudaría en enviar tropas terrestres «si fuera necesario».

Seis militares estadounidenses han muerto desde el inicio de la guerra con Irán el sábado, anunció el lunes el ejército, mientras que un balance anterior daba cuenta de cuatro muertos.

Tras el anuncio de la muerte del líder supremo Alí Jameneí, que dirigió Irán con mano de hierro durante casi 37 años, el gobierno iraní llamó a la población a reunirse el lunes por la noche en todo Teherán para rendirle homenaje.

Según imágenes de la televisión iraní, se llevaron a cabo concentraciones en distintas ciudades del país.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, declaró que a Estados Unidos le «gustaría» ver al pueblo iraní derrocar a su gobierno, pero que ese no era «el objetivo» de la guerra.

