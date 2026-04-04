La guerra en Oriente Medio dispara los precios del combustible y presiona a las aerolíneas

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Jan Téllez Asensio

Nueva York, 4 abr (EFE).- Las aerolíneas estadounidenses se abrochan el cinturón ante los altos precios de los combustibles causados por la guerra en Oriente Medio, uno de los principales gastos de los aviones que puede hacer que las empresas ‘low cost’ del sector sufran pérdidas o cancelen vuelos y que los gigantes aumenten su cuota de mercado.

Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán a finales de febrero y el país persa respondiera cortando el Estrecho de Ormuz -ruta por donde fluye una quinta parte del suministro mundial de petróleo-, el precio del crudo de Texas ha llegado a subir alrededor de un 50 %, lo que supone un reto mayúsculo para las aerolíneas estadounidenses.

El combustible para aviones, segundo mayor gasto para las aerolíneas ocupando alrededor del 20 % de los costes dependiendo de la compañía, cotizaba a 4,64 dólares por galón el martes 31 de marzo, frente a los 2,50 dólares justo antes de los primeros ataques de EE.UU. e Israel contra Irán, según el grupo sectorial Airlines for America.

En partes de Asia y Europa, el impacto de la guerra en Oriente Medio ya se ha manifestado en interrupciones de rutas, recortes de vuelos y rebajas en las previsiones. La aerolínea española Volotea anunció este miércoles cancelación de vuelos para la temporada de verano para «garantizar la estabilidad operativa».

La vulnerabilidad de las aerolíneas de bajo coste

Si los altos precios del combustible se mantienen, es probable que la presión se acumule primero en las aerolíneas donde los márgenes ya son estrechos, ya que los billetes de avión que venden suelen ser con antelación y sin ajustar las tarifas a unos precios de combustible que pueden subir más rápido.

La agencia de calificación crediticia Moody’s señala que las aerolíneas de bajo coste y de ultra bajo coste serían las más perjudicadas si los precios del combustible se mantienen altos, destacando que JetBlue, Spirit y Frontier ya registraron pérdidas el año pasado, antes del último repunte.

En Wall Street, las aerolíneas ‘low cost’ están sufriendo las consecuencias de los precios de los combustibles. En el último mes, Southwest Airlines ha caído un 22,4 %, JetBlue un 17,6 % y Frontier, considerada de ultra bajo coste, otro 15,2 %.

Las aerolíneas tradicionales también han registrado pérdidas de dos cifras en la Bolsa de Nueva York durante el último mes. American Airlines se ha desplomado un 14,8 % y United Airlines ha perdido un 10,1 %, mientras que Alaska Air Group ha caído un 26,1 % y Copa Holdings, otro 14,5 %.

Delta Air Lines es la única que se salva de la tendencia bajista que atraviesa el sector. En el último mes ha avanzado un 3,4 % en bolsa.

Reacción de los gigantes del sector

El repunte de precios puede hacer que las grandes aerolíneas como Delta Air Lines y United Airlines aprovechen para ganar cuota de mercado. American Airlines tiene un panorama más incierto, pues arrastra una deuda a largo plazo de unos 25.000 millones de dólares.

Delta compensa el mayor coste del combustible con una previsión de crecimiento de ingresos para el primer trimestre de 2026 superior al proyectado, según anunció su consejero delegado el pasado 17 de marzo en una conferencia. La compañía registró en este trimestre ocho de los diez días con mayores ventas de su historia.

A principios de marzo, el consejero delegado de United Airlines, Scott Kirby, se dirigió a sus empleados expresando que podía surgir la ocasión de «adquirir activos y absorber cambios en la red», el lenguaje propio de una compañía que espera que sus competidores pierdan fuerza en el sector.

Las palabras de Kirby se interpretan no solo como la oportunidad de ampliar la brecha entre aerolíneas, sino también de que se desencadene una oleada de fusiones y reestructuraciones en el sector, donde las más poderosas fagociten a las más frágiles. EFE

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