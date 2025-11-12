La guerrilla del ELN reconoce haber atentado «por error» contra gobernador colombiano

2 minutos

Bogotá, 11 nov (EFE).- La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) reconoció este martes su responsabilidad en el ataque armado contra el esquema de seguridad del gobernador del departamento colombiano de Arauca, Renson Jesús Martínez, ocurrido el pasado 10 de noviembre cerca de la frontera con Venezuela.

En un comunicado difundido en su portal web, el Frente de Guerra Oriental ‘Comandante en Jefe Manuel Vásquez Castaño’ del ELN admitió que durante un «ejercicio de registro y control territorial» sus unidades dispararon «con ligereza y precipitud» contra la camioneta en la que se transportaba el mandatario regional, luego de que esta no acatara la señal de alto

«Reconocemos pública y autocríticamente nuestro error; sabemos que podría haber tenido un desenlace fatal. Lamentamos profundamente el incidente y ofrecemos disculpas por lo sucedido», indicó el grupo insurgente, que aseguró que adelantará «las indagaciones pertinentes» dentro de su organización para esclarecer lo ocurrido.

El ELN, que mantiene fuerte presencia en Arauca, también recomendó a la población civil «atender las señales de pare» en los puestos de control que instala en sus zonas de influencia.

El ataque se produjo el lunes cuando la caravana del gobernador Martínez fue atacada a tiros en la vía Fortul-Tame.

El mandatario resultó ileso, aunque la camioneta blindada en la que se desplazaba recibió varios impactos de bala, según imágenes difundidas en redes sociales.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia rechazó este martes el atentado y llamó «a las autoridades a investigar, juzgar y sancionar a los responsables».

Arauca, una región fronteriza con Venezuela, es uno de los bastiones históricos del ELN y también escenario de disputas con las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia, además de grupos de delincuencia común.

El Gobierno de Petro y el ELN iniciaron conversaciones de paz en noviembre de 2022 en Caracas, pero desde hace un año esos diálogos están suspendidos por la poca voluntad de negociación de esa guerrilla. EFE

pc/rrt