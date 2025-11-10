La hija del expresidente sudafricano Zuma se declara no culpable de los disturbios de 2021

2 minutos

Nairobi, 10 nov (EFE).- La hija del expresidente sudafricano Jacob Zuma (2009-2018) y diputada del Parlamento, Duduzile Zuma-Sambudla, se declaró no culpable en el inicio este lunes del juicio por su presunta implicación en las violentas protestas que tuvieron lugar en el país en julio de 2021 y que dejaron más de 350 muertos.

Según recogen medios locales, Zuma-Sambudla compareció ante el Tribunal Superior de Durban (este), donde se declaró no culpable de los cargos de incitación al terrorismo y a la violencia pública de los que se la acusa.

Los disturbios se desataron después de que en 2021 el expresidente fuera condenado por desacato a 15 meses de prisión tras negarse repetidamente a declarar en una gran investigación conocida como «Captura del Estado», que estudió la corrupción que afectó al aparato público sudafricano mientras el mandatario estuvo en el poder.

Zuma ingresó en la cárcel a comienzos de julio de ese año y, unos días después, estallaron en el país revueltas y saqueos masivos que, si bien empezaron como protestas de apoyo al exdirigente, degeneraron en una violencia generalizada, espoleada por los graves problemas socioeconómicos del país, que causó 354 muertos.

Los hechos se produjeron sobre todo en las provincias de KwaZulu-Natal (este) y Gauteng (norte).

Zuma-Sambudla, que está acusada de usar las redes sociales para instigar a la violencia, logró el pasado enero la libertad bajo fianza, después de que la corte considerara que no existían indicios que sugirieran ningún riego de fuga.

Durante la audiencia de este lunes, a la que acudió el expresidente para apoyar a su hija, la Fiscalía reveló que, según sus investigaciones, «se crearon un total de 164 grupos de WhatsApp con el único propósito de comunicarse» y coordinar los disturbios.

Zuma-Sambudla, de 43 años, es actualmente diputada en la Asamblea Nacional (Cámara baja del Parlamento) por el partido uMkhonto weSizwe (Partido MK).

El Partido MK, liderado por su padre, es la principal fuerza opositora del país desde las elecciones de mayo de 2024, en las que el histórico Congreso Nacional Africano (CNA) perdió por primera vez la mayoría absoluta y se vio obligado a formar un Gobierno de unidad, del que no forma parte la formación de Zuma.

Después de la violencia, el 5 de septiembre de 2021, pese a llevar únicamente unos dos meses de cárcel cumplidos, al expresidente se le otorgó una polémica libertad condicional por motivos de salud cuyos detalles no se hicieron públicos, aunque en diciembre de ese año un tribunal declaró ilegal esa decisión. EFE

lbg/pa/rf