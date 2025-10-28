La hija pequeña de Brigitte Macron: la salud de mi madre se ha degradado por el ciberacoso

París, 28 oct (EFE).- Tiphaine Auzière, hija menor de Brigitte Macron, denunció este martes que el ciberacoso que su madre ha sufrido y por el que diez personas son juzgadas en París ha causado en ella «una degradación en su estado de salud, así como en su contexto familiar y privado».

«No deseo a nadie en esta vida lo que ella (Brigitte Macron) está padeciendo», dijo la hijastra del presidente de Francia, Emmanuel Macron, en la segunda y última sesión del juicio sobre el ciberacoso a la primera dama de Francia, sobre la que se difundieron bulos de que había nacido hombre.

Auzière, de 41 años, hizo estas declaraciones tras comparecer, voluntariamente y a solicitud de uno de los abogados de su madre, para realzar el «perjuicio» psicológico y físico que Brigitte Macron ha sufrido. EFE

