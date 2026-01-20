La IA china en plena ebullición tras el despegue de DeepSeek

afp_tickers

4 minutos

Antes de que DeepSeek sacudiera el mundo tecnológico y diera a conocer la inteligencia artificial china, la empresa emergente de Wu Chenglin estuvo a punto de cerrar tres veces. Pero en el último año recaudó fondos inesperados.

El lanzamiento del modelo de IA generativa de bajo costo de DeepSeek, en enero de 2025, con un rendimiento similar a ChatGPT y otros chatbots estadounidenses, hizo tambalear las suposiciones sobre la hegemonía estadounidense en el sector.

Con ello, galvanizó la IA china pese a los obstáculos derivados de la rivalidad con Estados Unidos y los temores de una burbuja en el mercado global.

La empresa, que está por lanzar su nuevo modelo de IA, ostenta actualmente 4% del mercado mundial de chatbots, según Similarweb, una empresa de análisis de tráfico de internet.

ChatGPT domina el mercado con 68%, seguida de Gemini de Google con 18%, según Similarweb.

Pese a esa baja participación, Wu comentó a AFP que la irrupción de DeepSeek «le dio confianza a mucha gente».

Su empresa DeepWisdom, cuyo producto estrella es una plataforma de desarrollo de software con IA, encontró dificultades por subsistir pese a su popularidad entre programadores.

Pero el entusiasmo alrededor de DeepSeek permitió a Wu recaudar 220 millones de yuanes (30 millones de dólares) en dos rondas de financiamiento.

Mientras tanto, Shi Yaqiong y su equipo en Jinqiu Capital, de Pekín, ha alcanzado acuerdos con más de 50 firmas de IA en los últimos 12 meses.

Shi, vicepresidenta del fondo, citó un «claro aumento» en el entusiasmo con la IA china desde la irrupción de DeepSeek.

«Proyectos que en 2024 tenían una cotización inicial de 10-20 millones de dólares, en 2025 tendrían una cotización inicial de alrededor de 20-40 millones», comentó.

– Código abierto –

Las acciones de dos empresas emergentes chinas de IA, Zhipu AI y MiniMax, se dispararon este mes en su debut en la bolsa de Hong Kong.

El frenesí sobre el potencial de la IA de cambiar el mundo impulsa las acciones globales a niveles récord.

Pero esa euforia también despertó temores de un desplome de mercados, y muchos inversores están enfocados en cualquier señal de que pueda estallar una burbuja de IA y cuestionan cuándo las nuevas empresas se volverán rentables.

El acceso a chips de alta gama fabricados por el gigante estadounidense Nvidia está restringido en China por las políticas de la Casa Blanca para frenar el desarrollo tecnológico chino.

Pero eso no desanima a los jóvenes emprendedores chinos.

Los controles a las exportaciones de chips hace más probable que la IA china sea «de código abierta y barata», lo que podría hacerla más útil para la sociedad, comentó el emprendedor Li Weijia.

A menudo se dice que China dispone de abundantes ingenieros, lo que beneficia al sector de IA.

La plataforma de contratación digital Zhilian Zhaopin reportó un aumento de 39% en las postulaciones para empleos de IA en los primeros trimestres de 2025, tras el lanzamiento de DeepSeek.

– Rentable –

DeepSeek comenzó en 2023 como un proyecto paralelo de un fondo de cobertura cofundado en el centro tecnológico Hangzhou por Liang Wenfeng, que tuvo acceso a un conjunto de potentes procesadores de Nvidia.

La decisión de DeepSeek de hacer públicos los mecanismos internos de sus sistemas, en contraste con los modelos cerrados de IA que venden OpenAI y otros rivales occidentales, ha impulsado la adopción de sus herramientas por parte de desarrolladores y empresas, comentó Neil Shah de Counterpoint Research.

Sus herramientas han tenido «una fuerte adopción en mercados emergentes» preocupados por el costo, agregó.

Pero usuarios occidentales son más precavidos, «principalmente debido a temores por privacidad y seguridad nacional».

Pero su mercado local es enorme. Para junio de 2025, más de 500.000 usuarios chinos de internet reportaron haber utilizado productos de IA generativa, según el China Internet Network Information Center.

La empresaria Yang Yiwen contó que sus padres tuvieron su primer encuentro con la IA en el Año Nuevo Chino de 2025, cuando la vieron usar DeepSeek para planear un viaje familiar.

«Les pareció divertido» dijo.

ll/kaf/reb/dan/mas/eg