La Iglesia de México pide que la Semana Santa no sea una fecha más en el calendario

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Ciudad de México, 29 mar (EFE).- La Iglesia católica mexicana pidió este domingo que la Semana Santa, que se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril, no sea una fecha más en el calendario ni vista como “una tradición cultural para observar desde fuera”, ya que cada año “su contenido y su influencia no se repite”.

“No se trata de una Semana Santa más. Es la oportunidad de dejar atrás una espiritualidad cómoda y de aplausos, y abrazar una fe que permanece, incluso en la cruz. Es el momento de permitir que Cristo no solo pase por nuestra vida, sino que la transforme”, destacó la Arquidiócesis mexicana en su editorial semanal Desde la Fe.

Por ello, destacó que en estas fechas los feligreses deben colocarse “frente a un espejo incómodo en el que contemplamos la historia de Cristo, pero también la nuestra en el momento que vivimos”.

En ese sentido, recordó que este Domingo de Ramos abre con un contraste narrado en dos pasajes del Evangelio de San Mateo.

“En el primero, Jesús entra en Jerusalén y es aclamado: ‘¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!’ (Mt 21,9). En el segundo, ocurrido pocos días después, esa misma multitud -o al menos la misma lógica humana- grita: “¡Crucifícalo!’ (Mt 27, 22-23)”, apuntó.

Con estos pasajes, la institución religiosa señaló que el corazón del ser humano es inestable, pues es “capaz de entusiasmarse con Dios mientras no incomode, y de rechazarlo cuando su presencia exige conversión”.

Por ello, insistió, que esta semana debe servir a los fieles para “reconocer el misterio de la Pasión que también pasa por nuestras propias incoherencias”.

“La Resurrección no es solo la confirmación de quién es Cristo; revela quién podemos llegar a ser. Nos recuerda que ninguna caída tiene la última palabra, que ninguna herida es definitiva, que Dios puede rehacer incluso lo que parecía perdido”, reflexionó.

México es el segundo país con más católicos del mundo, con 97,8 millones de habitantes que declaran pertenecer a esta religión, 77,7 % de su población total, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Aunque estudios del Pew Research Center apuntaron este 2026 que la proporción de católicos en América Latina cayó nueve puntos porcentuales o más en la última década en seis de los países más poblados de la región, en los que se incluye a México. EFE

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