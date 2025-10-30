La inauguración del Gran Museo Egipcio, en cifras: más de 100.000 piezas en 50 hectáreas

4 minutos

Pablo de Aguinaco

El Cairo, 30 oct (EFE).- Egipto se prepara para inaugurar el próximo 1 de noviembre el Gran Museo Egipcio (GEM, por sus siglas en inglés), el mayor complejo arqueológico del mundo dedicado a una sola civilización, ubicado en la meseta de Guiza, a solo dos kilómetros de las pirámides.

La expectación ha sido máxima desde que en marzo de 2023 el GEM abriera tímidamente sus puertas permitiendo que los primeros visitantes accedieran al recinto del museo, que mostrará al público piezas de todas las épocas de la civilización faraónica, desde sus orígenes al período grecorromano, ordenadas en dos ejes; uno histórico y otro temático.

Estas son las cifras clave de una de las inauguraciones culturales más esperadas del siglo:

1. Tamaño

El museo ocupa una superficie de 500.000 metros cuadrados, el doble que el Museo del Louvre y dos veces y medio más que el Museo Británico, de los cuales 167.000 metros están edificados. El resto está dedicado a jardines, plazas, zonas comerciales y accesos.

Albergará más de 100.000 piezas que abarcan 7.000 años de historia, desde el Egipto predinástico hasta el periodo grecorromano. Unas 20.000 de ellas nunca se habían mostrado al público.

El edificio, de forma triangular y orientado hacia las pirámides de Keops y Micerino, combina piedra caliza translúcida y alabastro egipcio en su fachada principal, presidida por una monumental estatua de Ramsés II, de 3.200 años de antigüedad, casi 12 metros de altura y 83 toneladas de peso.

2. Precios

El precio de la entrada es de 1.450 libras egipcias (unos 26 euros) para turistas extranjeros adultos, y 730 (alrededor de 13 euros) para niños y estudiantes.

Para los adultos nacionales el precio es de 200 libras (algo más de 3 euros), así como 100 (1,80 euros) para niños, estudiantes y jubilados del país árabe.

En el caso de los extranjeros que residen en Egipto, el precio es de 730 libras egipcias para los adultos y 370 (algo más de 6 euros) para niños y estudiantes.

3. Grandes atractivos

Entre sus principales atractivos está la exposición de los 5.398 objetos que componen el ajuar completo de Tutankamón, reunidos por primera vez en un espacio de 7.500 metros cuadrados dedicados al faraón-niño.

Entre otras cosas, se podrán ver su máscara funeraria de oro macizo, el carro ceremonial, sus tres sarcófagos -uno de ellos de 110 kilos de oro-, el trono real, joyas, sandalias y mobiliario ritual.

Otros espacios destacados son la Plaza del Obelisco Suspendido (la entrada del museo, que ocupa 27.000 m²), la Gran Escalera (6.000 m²), flanqueada por 87 estatuas colosales y las salas dedicadas a las diferentes exposiciones permanentes, que ocupan en total 18.000 m².

También se ha habilitado una sala de 1.400 m² dedicada a las barcas solares, con piezas como las dos embarcaciones reconstruidas de Keops.

El centro de restauración del museo, que será el más grande de Oriente Medio, se encuentra a 10 metros bajo tierra y ocupa 12.300 m², mientras que las instalaciones de almacenamiento, que abarcan 3.400 m², pueden albergar mconjuntamente hasta 50.000 piezas.

4. Dos décadas de preparación

La inauguración se celebrará tras más de dos décadas de obras y una inversión de 1.200 millones de dólares, 700 más que la estimación inicial de 550 millones de dólares realizada en 2002.

De ese monto, 800 millones proceden de dos préstamos concedidos por Japón en 2008 y 2016. Otros 733 millones otorgados por el país nipón han financiado la construcción de la línea 4 del metro de El Cairo, que conectará el corazón de la capital con Guiza, las pirámides y el museo.

El GEM, cuya apertura completa ha sufrido múltiples retrasos, prevé recibir unos cinco millones de visitantes anuales y aspira a consolidar a Egipto como destino de referencia en el turismo cultural.

5. Turismo en Egipto

El país árabe a logrado recuperar en los últimos meses su época dorada del turismo, previa a la crisis política de 2011.

Tras años de dificultades relacionadas con la pandemia, que provocaron una caída de las llegadas de turistas a 3,6 millones en 2020, 8 millones en 2021 y 11,7 millones en 2022, el sector se ha recuperado y el país norteafricano atrajo un récord de 15,7 millones de turistas en 2024, según el ministro de Turismo y Antigüedades, Sherif Fathy.

Los ingresos por turismo llegaron hasta los 16.700 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2024/2025. EFE

pab/amr/alf

(foto)(vídeo)