La India afirma que derribó seis aeronaves durante el conflicto de mayo con Pakistán

2 minutos

Nueva Delhi, 9 ago (EFE).- El jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea india, Amar Preet Singh, afirmó este sábado que la India derribó cinco cazas y un avión de vigilancia de Pakistán durante los combates que ambos países mantuvieron en mayo, en el marco de su histórica rivalidad nuclear y de la más grave escalada militar entre Nueva Delhi e Islamabad de los últimos años.

Según Singh, las aeronaves fueron abatidas por el sistema de defensa antiaérea ruso S-400, que describió como un «cambio de juego» al impedir que los aparatos paquistaníes pudieran lanzar misiles de largo alcance contra territorio indio.

Las operaciones formaron parte de la respuesta india al ataque que dejó 26 muertos en abril en la Cachemira administrada por la India, del que culparon a Islamabad, y tras el que se desencadenaron intensos combates aéreos y de artillería en mayo, con decenas de víctimas y acusaciones mutuas de violar la Línea de Control, la frontera de facto que divide el territorio entre los dos países.

En mayo, Pakistán afirmó haber derribado tres cazas Rafale indios en plena escalada militar, cuando el Ejército indio lanzó su oleada de ataques contra supuestas instalaciones utilizadas por grupos armados en territorio paquistaní, conocida como la ‘Operación Sindoor’.

La India y Pakistán, vecinos con armamento nuclear y enfrentados desde su independencia del Reino Unido en 1947, han librado tres guerras, dos de ellas por Cachemira, y protagonizan enfrentamientos recurrentes a lo largo de la frontera.

El conflicto de mayo fue el más intenso desde 2019, cuando ambos países intercambiaron bombardeos y derribaron aeronaves rivales tras un atentado suicida contra fuerzas indias en la Cachemira administrada por Nueva Delhi.

Las declaraciones de Singh, realizadas durante una conferencia en el estado sureño de Bangalore, constituyen la primera confirmación oficial del alcance de las pérdidas paquistaníes en esos combates y llegan en un momento en que las relaciones bilaterales siguen marcadas por la desconfianza y la ausencia de diálogo formal.

Pakistán no ha comentado aún estas afirmaciones, aunque en mayo negó haber sufrido pérdidas significativas y acusó a la India de exagerar sus logros militares con fines políticos internos. EFE

lgm/ah