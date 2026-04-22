La India emite una alerta por ola de calor con temperaturas de hasta 44 grados

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Nueva Delhi, 22 abr (EFE).- El Departamento Meteorológico de la India (IMD) emitió una alerta por una intensa ola de calor que afecta especialmente al norte del país, advirtiendo que durante los próximos tres días las temperaturas se situarán en un rango extremo de entre 40 y 45 grados.

Según el último informe del IMD, los termómetros se han situado en «un rango de entre 40°C y 45°C en gran parte del centro y el norte del país, afectando especialmente a regiones como Vidarbha, Marathwada y Madhya Pradesh, además de zonas de Uttar Pradesh».

La temperatura más alta del país se registró en la ciudad de Allahabad, donde se alcanzaron los 44,4°C.

El IMD informó de que esta ola de calor se inició el 18 de abril en el estado norteño de Haryana y ya afecta a la capital, Nueva Delhi, hacia donde se ha desplazado progresivamente.

Según el organismo, la expansión del fenómeno no se detiene en la zona metropolitana, sino que continúa avanzando hacia el este y el centro del subcontinente.

Esta trayectoria ha puesto en alerta a las autoridades de la capital y de los estados vecinos, que prevén que el ambiente sofocante en la región de Nueva Delhi y sus alrededores se mantenga de forma persistente al menos hasta el próximo 24 de abril.

El IMD recomienda a la población evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratada y tomar precauciones para minimizar los efectos adversos de esta ola de temperaturas extremas.

La India ha experimentado en los últimos años veranos cada vez más intensos y prolongados, con olas de calor que han provocado graves problemas de salud pública y un significativo aumento de la mortalidad.

El Centro Nacional para el Control de Enfermedades (NCDC) reportó 3.812 fallecimientos entre 2015 y 2022, mientras que la Oficina Nacional de Registros Criminales (NCRB) contabilizó 8.171 en el mismo periodo, y el Departamento Meteorológico (IMD) calculó 3.436. EFE

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