The Swiss voice in the world since 1935

La India prueba con éxito el misil balístico de alcance intermedio ‘Agni 5’

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nueva Delhi, 20 ago (EFE).- La India efectuó este miércoles la prueba exitosa de lanzamiento de su misil balístico de alcance intermedio ‘Agni 5’, según informó el Ministerio de Defensa de este país asiático.

«El misil balístico de alcance intermedio ‘Agni 5’ se probó con éxito desde el Campo de Pruebas Integrado de Chandipur, en el estado de Odisha, el 20 de agosto de 2025», aseguró el ministerio en un comunicado.

Nueva Delhi informó de que se validaron todos los parámetros operativos y técnicos para la prueba de lanzamiento del misil, que se llevó a cabo bajo la supervisión del Comando de Fuerzas Estratégicas de la India.

Por el momento, no han trascendido más detalles de la prueba.

En noviembre de 2024, la India efectuó una primera prueba de vuelo exitosa de su primer misil hipersónico de largo alcance.

En 2020, Nueva Delhi había probado con éxito otro artefacto volador hipersónico, destinado al uso civil y militar y capaz de alcanzar los 7.300 kilómetros por hora, uniéndose al reducido club de países que han desarrollado con éxito tecnologías tan avanzadas de misiles hipersónicos: principalmente, Estados Unidos, China y Rusia.

Pakistán, con quien la India vivió entre los meses de abril y mayo su peor enfrentamiento militar en lo que va de siglo, probó a mediados de este año un misil tierra-tierra y un misil de alta precisión con un alcance de 120 kilómetros en plena escalada con el país vecino. EFE

jgv/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
16 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR