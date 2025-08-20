La India prueba con éxito el misil balístico de alcance intermedio ‘Agni 5’
Nueva Delhi, 20 ago (EFE).- La India efectuó este miércoles la prueba exitosa de lanzamiento de su misil balístico de alcance intermedio ‘Agni 5’, según informó el Ministerio de Defensa de este país asiático.
«El misil balístico de alcance intermedio ‘Agni 5’ se probó con éxito desde el Campo de Pruebas Integrado de Chandipur, en el estado de Odisha, el 20 de agosto de 2025», aseguró el ministerio en un comunicado.
Nueva Delhi informó de que se validaron todos los parámetros operativos y técnicos para la prueba de lanzamiento del misil, que se llevó a cabo bajo la supervisión del Comando de Fuerzas Estratégicas de la India.
Por el momento, no han trascendido más detalles de la prueba.
En noviembre de 2024, la India efectuó una primera prueba de vuelo exitosa de su primer misil hipersónico de largo alcance.
En 2020, Nueva Delhi había probado con éxito otro artefacto volador hipersónico, destinado al uso civil y militar y capaz de alcanzar los 7.300 kilómetros por hora, uniéndose al reducido club de países que han desarrollado con éxito tecnologías tan avanzadas de misiles hipersónicos: principalmente, Estados Unidos, China y Rusia.
Pakistán, con quien la India vivió entre los meses de abril y mayo su peor enfrentamiento militar en lo que va de siglo, probó a mediados de este año un misil tierra-tierra y un misil de alta precisión con un alcance de 120 kilómetros en plena escalada con el país vecino. EFE
jgv/ad