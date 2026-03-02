La India y Canadá lanzan una alianza de defensa y buscan duplicar su intercambio comercial

2 minutos

Nueva Delhi, 2 mar (EFE).– El primer ministro de la India, Narendra Modi, y su homólogo canadiense, Mark Carney, acordaron este lunes elevar su relación a una «asociación de siguiente nivel» con la creación de un diálogo formal de defensa y el compromiso de duplicar su intercambio comercial para el final de la década.

«Hemos tomado la iniciativa de establecer el Diálogo de Defensa India-Canadá», anunció Modi en una declaración conjunta en Nueva Delhi, con el objetivo de fortalecer la confianza mutua y los lazos entre sus fuerzas armadas frente a los desafíos globales, especialmente en la seguridad marítima del Indopacífico.

Ambos líderes fijaron como prioridad absoluta finalizar pronto el Acuerdo Integral de Asociación Económica (CEPA) para alcanzar los 50.000 millones de dólares en comercio bilateral en 2030.

Modi destacó el «voto de confianza» que suponen los 100.000 millones de dólares invertidos por fondos de pensiones canadienses en la economía india, una cifra que representa una de las mayores carteras de capital extranjero en el desarrollo de infraestructuras del país asiático.

Asimismo, se firmó un Memorando de Entendimiento sobre minerales críticos para las cadenas de suministro de semiconductores e inteligencia artificial para convertir a Canadá, que posee algunas de las mayores reservas mundiales de litio, cobalto y níquel, en un socio estratégico para la ambición de la India de convertirse en un centro global de fabricación de electrónica y vehículos eléctricos.

En el plano energético, además del contrato de suministro de uranio a largo plazo por valor de 2.600 millones de dólares, Canadá confirmó su entrada en la Alianza Solar Internacional (ISA), la iniciativa global liderada por Nueva Delhi para la expansión de la energía fotovoltaica.

Ambos países celebrarán este año una cumbre conjunta sobre energías renovables y almacenamiento, con especial énfasis en el hidrógeno verde y el Gas Natural Licuado (GNL).

Canadá, como exportador neto de energía, busca consolidarse como un proveedor para cubrir la demanda india, que se prevé que se duplique para el año 2040. EFE

igr/llb

(foto) (video)