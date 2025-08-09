The Swiss voice in the world since 1935

La inflación china se queda al 0 % en julio tras su primer repunte en cinco meses

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Shanghái (China), 9 ago (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC), principal indicador de la inflación en China, se quedó en julio en el mismo nivel que el año anterior tras haber marcado en junio su primer repunte (+0,1 %) después de cuatro meses consecutivos de descensos.

El indicador, divulgado este sábado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático, supera los pronósticos de los analistas, que no solo no esperaban que se mantuviera al alza sino que anticipaban que volvería a la zona de contracción, con una caída del 0,1 % interanual.

La ONE también hizo público el índice de precios a la producción (IPP), que mide los precios industriales y que descendió un 3,6 % interanual en julio, misma marca que el mes anterior, por lo que se mantiene en sus peores registros de los últimos dos años. EFE

vec/rrt

