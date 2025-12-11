The Swiss voice in the world since 1935
La inflación en Argentina se situó en 31,4 % interanual en noviembre

Buenos Aires, 11 dic (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC) en Argentina se situó en noviembre en el 31,4 % interanual, en lo que marca el fin de dieciocho meses consecutivos de desaceleración, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La tasa de inflación interanual registrada en noviembre marca un leve aumento respecto a la de octubre, que se ubicó en el 31,3 % y fue la más baja desde julio de 2018, cuando la variación fue del 31,2 %.

En el undécimo mes de 2025, los precios al consumidor crecieron el 2,5 % en comparación con octubre, mes en el que la tasa de variación mensual había sido del 2,3 %. EFE

