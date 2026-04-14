La inflación en Argentina se situó en el 32,6 % interanual en marzo de 2026

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Buenos Aires, 14 abr (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC) en Argentina se situó en marzo pasado en el 32,6 % interanual, lo que marca su primera desaceleración tras cuatro meses consecutivos en aumento, aunque registró el alza intermensual más elevado en un año, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La tasa de inflación interanual registrada en marzo marca una caída respecto al 33,1 % de febrero, que había sido la más alta en seis meses.

En el tercer mes del año los precios al consumidor crecieron el 3,4 % en comparación con febrero pasado, mes en el que la tasa de variación mensual había sido del 2,9 %, y registraron así el alza intermensual más elevado desde marzo de 2025, cuando se ubicó en el 3,7 %.

El aumento intermensual conocido este martes marca además el décimo mes consecutivo en el que la tasa de inflación mensual no ha desacelerado.

Poco después de la publicación del informe del Indec, el presidente argentino, Javier Milei, escribió en su perfil de la red social X que «el datos es malo», consideró que hay «elementos duros» que lo explican y expresó su deseo de que «a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente».

La inflación argentina acumuló en el primer trimestre del año un alza del 9,4 %, según el informe del Indec.

De acuerdo al informe del Indec, los precios de los bienes tuvieron el mes pasado una variación positiva del 3 % en comparación con febrero, mientras que los servicios subieron el 4,2 %, unos datos que ascienden al 27,6 % y el 43,7 %, respectivamente, en la comparación interanual.

Entre las subidas mensuales registradas en marzo destacan las de gastos de educación (12,1 %), coincidiendo con el inicio de un nuevo ciclo lectivo.

Los precios del transporte aumentaron un 4,1 % y los de la categoría vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles en un 3,7 %, en un contexto de aumento de los precios de combustible producto de la guerra en Oriente Medio.

Los precios al consumidor acumularon en 2025 una subida del 31,5 % en Argentina, la menor tasa en ocho años y muy por debajo del alza del 117,8 % de 2024.

Pese a la notable desaceleración el año pasado, la inflación en Argentina está todavía muy lejos del promedio mundial, de acuerdo a las más recientes proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En su informe de ‘Perspectivas Económicas Mundiales’ publicado este martes, el FMI estimó que el índice de precios al consumidor se desacelerará este año en el país suramericano al 30,4%, levemente por debajo de la cifra registrada en 2025 pero casi dos veces más que el 16,4 % previsto en octubre pasado por el organismo para este 2026.

Los más recientes pronósticos privados que recaba mensualmente el Banco Central argentino apuntan a que la inflación acumulada de este año será del 29,1 %, con una tasa mensual del 2,6 % proyectada para abril.

La tasa mensual de inflación llegó a tocar un piso del 1,5 % en mayo de 2025, pero desde entonces el índice viene en aumento y el dato de marzo profundiza las dudas sobre cuándo Argentina podrá retornar a la senda de la desinflación. EFE

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