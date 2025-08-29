The Swiss voice in the world since 1935

La inflación en Italia en agosto se situó en el 1,6 % interanual

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Roma, 29 ago (EFE).- La inflación en Italia aumentó un 0,1 % en agosto respecto al mes anterior y un 1,6 % interanual, respecto al 1,7 % registrado en julio, según los datos provisionales publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística italiano (Istat).

En agosto, la inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos, registró una subida interanual del 2,1 % mientras que había sido del 2 % en el mes pasado.

Además, el índice de precios al consumidor armonizado (IPCA) registró una bajada del 0,2 % mensual, debido a las rebajas de verano que el general no tiene en cuenta y un aumento del 1,7 % anual, al igual que en julio.

La desaceleración interanual de la inflación se debe principalmente a la dinámica de precios de los bienes energéticos regulados, que pasaron del 17,1 % al 12,9 % y de los no regulados, del -5,2 % al -5,9 %.

Mientras que aumentaron los precios de los alimentos no procesados​, del 5,1 % al 5,6 %, y de los alimentos procesados, del 2,8 % al 3,0 %, los servicios recreativos, culturales y de cuidado personal, del 2,7 % al 2,9 %, y los servicios de transporte, del 3,3 % al 3,5 %.

La inflación prevista para 2025 es del 1,7 % para el índice general y del 2,1, % para la subyacente.

En agosto, la tasa de variación anual de los precios de la llamada ‘cesta de la compra’ aumentó un 3,5 % respecto el 3,2 % del mes pasado. EFE

ccg/mr/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR