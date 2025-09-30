La inflación en Italia en septiembre se situó en el 1,6 % interanual

1 minuto

Roma, 30 sep (EFE).- La inflación en Italia se situó en septiembre en el 1,6 % interanual, estable respecto al mismo mes del año pasado, mientras que bajó un 0,2 % en comparación con agosto, según los datos provisionales publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística italiano (Istat).

En septiembre, la inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos, registró una subida interanual del 2,1 %, sin variaciones respecto a agosto.

Además, el índice de precios al consumidor armonizado (IPCA) registró una subida del 1,3 % mensual, debido al fin de las rebajas de verano que el general no tiene en cuenta, y un aumento del 1,8 % anual, en comparación con el 1,6 % del mes anterior.

Los precios de los bienes energéticos regulados experimentaron en septiembre una subida, a diferencia de agosto, al pasar del 12,9 % al 14 %. En cambio, los no regulados mostraron una ligera recuperación, del -6,3 % al -5,2 %.

Los precios de los alimentos no procesados disminuyeron​, del 5,6 al 4,8 %, mientras que el de los alimentos procesados aumentó del 2,7 al 3 %.

Por otra parte, los servicios recreativos, culturales y de cuidado personal, registraron una desaceleración del 3,4 al 3,2 % y los servicios de transporte, del 3,3 al 3,5 %.

La inflación prevista para 2025 es del 1,6 % para el índice general y del 2,1 % para la subyacente.

En agosto, la tasa de variación anual de los precios de la llamada ‘cesta de la compra’ disminuyó un 3,2 %, frente al 3,4 % del mes pasado. EFE

cee/ccg/lab