La inflación en Italia se situó en el 2,8 % en abril

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Roma, 30 abr (EFE).- La inflación en Italia se situó en abril en el 2,8 % en términos interanuales, frente al 1,7 % del mes anterior, impulsada principalmente por el alza de los precios de la energía, según las estimaciones preliminares que publicó este jueves el Instituto Nacional de Estadística (Istat) en sus datos definitivos.

En el detalle, la subida refleja principalmente un fuerte aumento en los precios de los productos energéticos no regulados (de -2,0 % al 9,9 %), los productos energéticos regulados (de -1,6 % a 5,7%) y la aceleración en los precios de los alimentos no procesados ​​(de 4,7 % a 6,0 %).

Mientras que se desaceleraron los precios de los servicios recreativos, culturales y de cuidado personal (de 3,0 % a 2,6%) y los servicios relacionados con el transporte (de 2,2% a 0,5%).

En abril, la inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos, mostró una desaceleración, del 1,9 % al 1,6 %)

Según las estimaciones preliminares, el índice de precios al consumidor armonizado (IPCA) aumentó un 1,7 % respecto a marzo y un 2,9 % con respecto al mismo mes del año anterior, frente al 1,6 % del mes anterior.

La previsión de inflación para el conjunto de 2026 es del 2,4 %. EFE

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