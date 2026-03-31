La inflación en la zona euro acelera al 2,5% interanual impulsada por los precios de la energía

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La inflación en la zona euro aceleró al 2,5% interanual en marzo, frente al 1,9% de febrero, lo que la situó en su nivel más alto desde enero de 2025 debido al alza de los precios de la energía por el conflicto en Oriente Medio.

Esta primera estimación, publicada este martes por la oficina estadística del bloque Eurostat, es ligeramente inferior a las expectativas de los economistas, que calculaban que sería de 2,6%, según la agencia financiera Bloomberg, o del 2,7%, de acuerdo con la consultora FactSet.

Esta brusca aceleración de la inflación se debe, como se esperaba, a la explosión de los precios del petróleo y del gas desde el inicio hace un mes del conflicto lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Según los datos de Eurostat, los precios de la energía tuvieron un repunte de 4,9% interanual en marzo en los 21 países que comparten el euro como moneda única, cuando habían retrocedido 3,1% en febrero.

La inflación subyacente, que excluye los precios de los bienes y servicios más volátiles como la energía y los alimentos, y que es de referencia para los expertos, frenó ligeramente al 2,3% interanual, signo de que el fuerte incremento de los costos de la energía aún no impacta en otros sectores de la economía europea.

Sin embargo, la situación es muy preocupante para los gobiernos, que buscan reducir el impacto para los consumidores y las empresas.

El viernes, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, cifró entre 0,4 y 0,6 puntos el efecto potencial sobre el crecimiento de la Unión Europea (UE) este año, según los principales escenarios sobre la duración del conflicto.

No modificó, sin embargo, la previsión oficial de la Comisión, que calcula por ahora un avance económico del 1,4% este año en la UE.

El G7 de Finanzas y Energía, reunido por Francia el lunes por videoconferencia, se declaró dispuesto a «tomar todas las medidas necesarias» para garantizar la estabilidad del mercado energético.

Por su parte, los entes estadísticos nacionales de varios países europeos difundieron sus propios datos de la inflación interanual en marzo, que confirmaron también un avance generalizado de los precios.

En Portugal se aceleró al 2,7% (desde en 2,1% en febrero) y en Italia y Francia al 1,7% (frente a 1,5% y 0,9% de febrero, respectivamente).

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