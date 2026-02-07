La inflación interanual en Colombia repunta y se ubica en el 5,35 % en enero

2 minutos

Bogotá, 6 feb (EFE).- La inflación interanual en Colombia comenzó 2026 con un repunte y se ubicó en enero pasado en el 5,35 %, un aumento de 0,25 puntos porcentuales con respecto al 5,1 % de diciembre pasado, informó este viernes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Esta cifra, señaló el DANE en un comunicado, está explicada principalmente por «la variación anual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, y Restaurantes y hoteles».

En ese sentido, los mayores incrementos en el índice de precios al consumidor (IPC) los registraron las divisiones de Restaurantes y hoteles (9,01 %); Bebidas alcohólicas y tabaco (7,58 %), y Salud (7,38 %).

Los menores aumentos los tuvieron los rubros de Información y comunicación (1,48 %); Prendas de vestir y calzado (2,45 %), y Recreación y cultura (2,54 %).

El DANE señaló que en enero el país tuvo una inflación mensual del 1,18 %, un rebote de 0,91 puntos porcentuales frente al 0,27 % informado en diciembre.

En este contexto, el Banco de la República, autoridad monetaria de Colombia, aumentó el viernes pasado en 100 puntos básicos, hasta el 10,25 %, la tasa de interés que desde abril del año pasado estaba en el 9,25 %, por la subida de las expectativas de inflación.

«Las expectativas de inflación en enero tuvieron un fuerte repunte frente a sus mediciones de diciembre. En el caso de los analistas las expectativas de inflación en la mediana de la muestra aumentaron de 4,6 a 6,4 % para fin de 2026 y de 3,8 a 4,8 % para fin de 2027», indicó el emisor en un comunicado la semana pasada. EFE

jga/joc/sbb