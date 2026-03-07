La inflación interanual en Colombia se situó en el 5,29 % en febrero de 2026

Bogotá, 6 mar (EFE).- La inflación interanual de Colombia se ubicó en febrero en el 5,29 %, lo que significa una leve subida de 0,01 puntos porcentuales en comparación con el 5,28 % del mismo periodo en 2025, informó este viernes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Si se le compara con la inflación interanual hasta enero pasado, que fue del 5,35 %, hubo un descenso de 0,06 puntos porcentuales.

Según el DANE, el comportamiento anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se explica principalmente por el aumento en «las divisiones de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, así como Alimentos y bebidas no alcohólicas».

En términos anuales, las mayores alzas de precios se registraron en Restaurantes y hoteles (9,61 %) y Salud (7,82 %), mientras que el menor incremento se observó en Información y comunicación (1,51 %).

El DANE detalló además que la inflación mensual en febrero fue del 1,08 %, lo que supone una reducción de 0,06 puntos porcentuales frente al 1,14 % del segundo mes de 2025.

El resultado del IPC en febrero de 2026 se debió principalmente a las divisiones de Alimentos y bebidas no alcohólicas y Educación, esta última con el mayor incremento del mes (5,64 %), en parte por el ajuste de matrículas y otros costos educativos al inicio del calendario académico.

En el primer bimestre de 2026 la inflación alcanzó el 2,27 %, superior al 2,08 % registrado en el mismo periodo del año anterior, agregó el DANE. EFE

pc/joc/gad