La inflación interanual en Francia subió tres décimas en febrero al 0,9 %

1 minuto

París, 13 mar (EFE).- La inflación interanual en Francia subió tres décimas en febrero, antes de que se pudieran sentir los efectos de la guerra de Irán, pero se mantuvo en un nivel relativamente bajo, el 0,9 %, anunció este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INSEE).

El repunte de la inflación en febrero se explica esencialmente porque la caída de los precios de la energía en los doce meses precedentes (2,9 %) fue menos pronunciada que la que se había constatado entre enero de 2025 y enero de 2026 (7,6 %), precisó en un comunicado el INSEE, que divulgó los resultados definitivos.

Detrás de esa atenuación está el efecto de base del descenso de la electricidad, que había sido del 1,3 % en febrero de 2026, comparado con el 12,6 % en febrero de 2025.

Más allá de ese impacto de la energía, los precios de los productos manufacturados en doce meses disminuyeron un 0,2 % hasta febrero de este año, frente a una rebaja del 1,2 % hasta enero.

Los precios de la alimentación en términos interanuales aceleraron su aumento ligeramente en febrero (2 % en lugar del 1,9 % en enero), mientras que a la inversa los de los servicios se ralentizaron también levemente (1,6 % en lugar del 1,7 %).

El Banco de Francia, que tiene que actualizar sus previsiones el próximo día 25, antes del desencadenamiento de la guerra en Irán preveía una inflación en Francia del 1,3 % este año y un crecimiento de la economía del 1 %. EFE

ac/ah