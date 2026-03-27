La influencia de Evo Morales queda reducida a una gobernación en su bastión histórico

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La Paz, 27 mar (EFE).- La influencia del expresidente boliviano Evo Morales quedó reducida al departamento central de Cochabamba, histórico bastión del ‘evismo’, al confirmarse este viernes el triunfo de su candidato a gobernador en las elecciones regionales.

Esto confirma que el MAS perdió su hegemonía en los gobiernos locales, ya que en los anteriores comicios de 2021 logró 240 de 335 alcaldías y tres de las nueve gobernaciones del país.

El exsenador Leonardo Loza, muy cercano a Morales (2006-2019), logró la victoria cuando se ha computado oficialmente más del 92 % de los votos de los comicios celebrados el domingo.

Con el partido Alianza Unidos Por los Pueblos (A-UPP), Loza consiguió ganar la gobernación en primera vuelta al sumar al menos 391.612 votos, igual a un 40.05 %, cuando se han computado un 92,69 % de los sufragios.

La ley señala que un candidato a gobernador será declarado ganador si suma más del 50% de los votos válidos o logra al menos un 40% con una diferencia de 10 puntos porcentuales respecto al segundo más votado.

La votación de Loza supera en casi 17 puntos al candidato Sergio Rodríguez, de Autonomía para Bolivia APB-Súmate, que consiguió al menos 231.102 votos (23.64 %).

El gobernador electo, de 43 años es considerado uno de los hombres más leales a Morales, estuvo vinculado a la dirigencia cocalera desde los 17 años y fue uno de los principales líderes del MAS en Cochabamba.

Estos resultados confirma el cambio de ciclo político que vive el país, lejos de las mayorías absolutas y el amplio apoyo que el MAS cosechaba en varias regiones en tiempos de Morales e incluso cuando el expresidente Luis Arce ganó la presidencia en 2020.

La perdida de hegemonía se constató en la disputa por las gobernaciones de La Paz, Beni, Chuquisaca, Potosí, Oruro, Tarija, Santa Cruz y Pando, donde la A-UPP consiguió escaso respaldo.

Esta año, la votación a favor de la fuerza A-UPP impulsada por Morales también estuvo lejos de las principales opciones a nivel de los municipios en las diez principales ciudades del país.

Incluso, en Cochabamba, en la provincia del Chapare, donde los municipios eran tradicionalmente ‘evistas’, la fuerza articulada por Morales ganó la alcaldía de Villa Tunari, pero perdió en Colomi y en Sacaba.

En la provincia vecina de Carrasco, antes bastión del MAS, su fuerza ganó tres municipios, perdió en uno y no presentó candidatos en dos.

El Chapare fue el territorio donde Morales se hizo líder cocalero en los años noventa, dio el salto a la política al postularse por la izquierda al Parlamento y después ganó la elección del 2005 con casi un 54 % de los votos.

Fue presidente hasta el 2019, año en que renunció por presiones sociales y peticiones de la Fuerzas Armadas y la Policía ante el agravamiento de las protestas en su contra por un supuesto fraude en los comicios de esa gestión cuando buscaba un cuarto mandato.

Morales denunció un supuesto golpe de Estado y desde el exilio apoyó la postulación de Luis Arce, ahora en prisión por un caso de corrupción, quien asumió la presidencia en 2020, tras ganar con el 55 %.

La victoria del centrista Rodrigo Paz en las elecciones presidenciales de 2025 marcaron el fin de casi 20 años de gobiernos del MAS.EFE

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