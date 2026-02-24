La inversión privada crece en Perú un 10 % en 2025 frente al 3,3 registrado en 2024

Lima, 24 feb (EFE).- La inversión privada en Perú creció un 10 % en 2025, un resultado explicado por la recuperación de la inversión no residencial, cuyo crecimiento alcanzó 13 % y también la inversión en sectores mineros y no mineros, informó este martes el Banco Central de la Reserva (BCRP).

Perú cerró 2025 con unos valores en la inversión privada muy superiores a los del 2024, cuando el crecimiento de este marcador fue de 3,3, %.

Durante el año pasado, la inversión residencial aumentó un 3,3 %, la no residencial 13 %, y dentro de esta, la inversión minera creció 19,3 %, y la no minera 11,9 %.

Además, en el cuarto trimestre de 2025, la inversión privada mantuvo un ritmo elevado de crecimiento, registrando una expansión de 10,1 %

«El desempeño del periodo estuvo caracterizado por la expansión a dos dígitos de la inversión no residencial, sostenida por el fuerte repunte de la inversión minera y el buen desempeño del rubro no minero», apuntó el BCRP.

Durante el último cuatrimestre, la inversión no residencial aumentó 12,1 % impulsada principalmente por el incremento de la inversión minera en 33,7 %, «una de sus mayores tasas desde 2012».

El banco emisor también destacó el avance de proyectos de infraestructura, asociado a la ejecución de obras en el sector de transporte, como la ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez, las obras en el primer grupo de aeropuertos regionales, la Línea 2 del Metro de Lima, y el Terminal Portuario del Callao.

En el ámbito residencial, la inversión aceleró su crecimiento interanual a 5,3 % asociado al dinamismo del segmento autoconstrucción y del sector inmobiliario, en un entorno de aumento del empleo y de los ingresos reales en el mercado laboral formal.

La economía de Perú creció un 3,44 % en 2025 gracias al impulso de sectores como la construcción, el comercio y la manufactura y superó así las previsiones del Banco Central de la Reserva, que había estimado un aumento de la producción del 3,3 %.

El Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI) informó hace una semana en su reporte mensual que el país andino cerró 2025 con un crecimiento del 3,44 % de su producción frente al 3,33 % alcanzado en 2024 y el dato negativo de 2023 que cerró con – 0,55 %. EFE

