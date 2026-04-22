La izquierda peruana reclama no ceder a pedido de la derecha de elecciones complementarias

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Lima, 22 abr (EFE).- Partidos de izquierda de Perú realizaron un plantón este miércoles frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para pedirle que no ceda ante el pedido de formaciones de derecha de celebrar, fuera de toda la normativa vigente, una jornada complementaria de votación en la capital Lima, donde hubo retrasos en las aperturas de numerosos locales por falta del material electoral, que llegó varias horas tarde.

El candidato presidencial ultraderechista Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, que desde el mismo día de las elecciones afirma sin pruebas que hubo fraude premeditado en su contra en los comicios del 12 de abril, pidió al JNE la celebración de elecciones complementarias en locales de la capital, su gran bolsón electoral, donde el material electoral llegó tarde y hubo gente que desistió de votar en las primeras horas.

Este miércoles, el máximo órgano electoral tenía en su agenda debatir esta iniciativa que también ha sido apoyada por la candidata derechista Keiko Fujimori, que con el 94,31 % de actas contabilizadas, recibe el 17 % de los votos válidos, mientras que la segunda posición se definirá entre el izquierdista Roberto Sánchez, que tiene el 12 %, y López Aliaga, que llega al 11,9 %, hasta el momento.

El abogado de Sánchez, Roy Mendoza, dijo junto a simpatizantes de varios partidos de izquierda que si el JNE accede a convocar unas elecciones complementarias, estaría cediendo a la presión y a la extorsión electoral de algunos partidos políticos.

«El Jurado Nacional de Elecciones va a poner en agenda la elección complementaria y esto es preocupante para el sistema democrático (…) una elección complementaria no tiene ningún sustento legal y es una decisión desafortunada», agregó.

Ruth Luque, congresista y candidata al Senado del partido de centroizquierda Ahora Nación, declaró ante medios que rechazan «tajantemente» cualquier discurso autoritario que pretende capturar las instituciones fundamentales para garantizar una autonomía y respeto a la voluntad popular.

«Lo que el Jurado Nacional de Elecciones pretende hacer es socavar y generar una decisión absolutamente ilegal e inconstitucional, unas elecciones complementarias que tiene como fondo un pedido que ha hecho Renovación Popular», dijo la congresista ante el JNE al añadir que el pedido del ultraderechista busca una confrontación social.

Sostuvo que López Aliaga está desconociendo el resultado de las elecciones y que evitaría llegar a segunda vuelta Juntos por el Perú, «que ha sido una de las fuerzas políticas que, le guste o no un sector político, ha ganado su derecho de pasar a la segunda vuelta y representa la votación de los sectores más vulnerables del país».

Del mismo modo, el secretario de Doctrina de Ahora Nación, Carlo Magno Salcedo, aseguró que las elecciones complementarias que plantea la derecha no están previstas en ninguna norma y distorsionan la voluntad popular porque podrían cambiar el resultado que ya se decidió el 12 de abril y eso sería «una grave amenaza a la democracia».

«Más allá de la reacción que podría ocurrir seguramente en las regiones del sur, que van a sentir nuevamente que les están arrebatando el voto. Entonces la situación es muy delicada. El JNE tiene una responsabilidad de no violar la ley ni la Constitución, porque ya se acabaría lo poco que queda de democracia en el Perú», dijo Salcedo. EFE

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