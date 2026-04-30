La Junta de Paz de Trump critica el «activismo performativo» de la Flotilla para Gaza

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Washington, 30 abr (EFE).- La Junta de Paz creada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para solventar conflictos globales, empezando por el de Gaza, criticó este jueves el «activismo performativo» de la Flotilla Sumud interceptada por Israel cuando se dirigía a la Franja, y sugirió que si desean ayudar, deben ejercer presión sobre Hamás.

En un mensaje en la red social X, donde también actualizó sobre la marcha del plan de Trump para recuperar el devastado enclave palestino, la organización multinacional insistió en que es «de muy mal gusto lucrarse a costa de la miseria ajena para hacer crecer los perfiles propios en redes sociales».

«La ‘flotilla’ que se dirige a Gaza es el activismo performativo al estilo de un crucero del amor de personas que no saben nada y se preocupan aún menos por la condición de los gazatíes», denunció la agrupación.

La Junta sugirió a «aquellos que realmente deseen ayudar a Gaza» que utilicen «cualquier influencia que posean para mantener la presión sobre Hamás, a fin de que cumpla con sus obligaciones y allane el camino hacia el futuro para las comunidades que él mismo destruyó».

«Si desean contribuir a la recuperación, agradecemos su apoyo a través de los canales humanitarios establecidos y coordinados por la Junta de Paz, las Naciones Unidas y el Banco Mundial, garantizando así que sus contribuciones lleguen a quienes realmente merecen y necesitan nuestra ayuda», precisó.

El Ministerio de Exteriores israelí informó hoy de la detención de unos 175 activistas, entre ellos varios españoles, colombianos y franceses, que participaban en la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza, tras la intercepción de 22 embarcaciones en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia, a unos 1.200 kilómetros de la Franja.

Las naves abordadas este jueves constituyen casi la mitad de una flota de 58 barcos que zarparon el pasado domingo desde el puerto siciliano de Augusta.

Junto a sus críticas a la expedición, la Junta de Paz de Trump aprovechó para resaltar sus logros en el Enclave palestino.

Según la entidad, desde el alto el fuego de octubre pasado han «intensificado significativamente» el apoyo a los gazatíes y la «ayuda alimentaria está llegando a tres veces más personas que antes».

También afirmó que el «robo» de la ayuda humanitaria por parte de Hamás «ha disminuido del 90 % a menos del 1%» y que de acuerdo con las Naciones Unidas, el estado nutricional ha mejorado drásticamente.

«Actualmente estamos trabajando intensamente en el siguiente paso crítico en la recuperación de Gaza: finalizar el proceso por el cual Hamás entregue sus armas y permite la transición a un nuevo Gobierno que liderará la reestructuración de esta región devastada por la guerra», agregó la Junta. EFE

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