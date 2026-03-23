La justicia alemana desestima el caso climático contra BMW y Mercedes

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La justicia alemana rechazó el lunes un caso sobre el cambio climático presentado por ecologistas que querían obligar a los gigantes de la industria automotriz BMW y Mercedes-Benz a dejar de vender vehículos con motor de combustión interna a partir de 2030.

La Corte federal de justicia, la jurisdicción alemana con más autoridad en materia civil y penal, dijo en un comunicado que «los particulares no pueden exigir a los constructores automovilísticos que cesen la comercialización» de vehículos con motor térmico, también conocido como de combustión interna, «antes de la expiración de los plazos fijados por el reglamento europeo».

Además afirmó que, en contra de lo que opinan los demandantes, no corresponde a los jueces determinar objetivos de reducción específicos de ventas de estos vehículos, sino a los legisladores.

En ese proceso, tres directivos de la asociación medioambiental Deutsche Umwelthilfe (DUH), Sascha Müller-Kränner, Jürgen Resch y Barbara Metz, afirmaban que los constructores violan la Constitución alemana al agravar el calentamiento global con la venta de vehículos contaminantes.

Se apoyan en un dictamen de 2021 de la Corte constitucional alemana, que estipulaba que no tomar medidas suficientes para proteger el clima constituía una violación de los derechos fundamentales.

En una declaración transmitida a la AFP, la directora general de DUH, Barbara Metz, consideró que el rechazo del tribunal no es «una absolución para BMW y Mercedes-Benz, sino más bien un mandato dirigido el mundo político». Añadió que contempla presentar un recurso ante la Corte constitucional.

En comunicado transmitido a AFP, el gigante BMW aplaudió la decisión de la Corte federal de justicia y reiteró que siempre sostuvo «que el debate sobre la forma de alcanzar los objetivos climáticos debe darse en el marco del proceso político, en los parlamentos».

Mercedes Benz consideró por su parte que fijar «objetivos climáticos» le corresponde «al legislador, no al poder judicial».

La reglamentación de la Unión Europea (UE) impone a los constructores reducir en 90% las emisiones de CO2 de sus nuevos productos de aquí a 2035.

Pero bajo presión de Alemania, el bloque renunció en diciembre a prohibir la venta de coches térmicos nuevos en esa fecha.

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