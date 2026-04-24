La justicia argentina restituye la vigencia de la reforma laboral de Milei objetada por los sindicatos

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La justicia argentina dio luz verde este jueves a la aplicación de la ley de reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, al dejar sin efecto una medida cautelar que la había suspendido a pedido de la principal central obrera del país.

Así lo dispuso la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la ley, cuestionada por la oposición y por los sindicatos.

«No podrán detener el crecimiento que se viene para el País. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!», celebró Milei en X.

La llamada Ley de Modernización Laboral, aprobada en febrero, reduce las indemnizaciones por despido, autoriza su pago en cuotas, amplía la jornada de trabajo hasta 12 horas sin pago de horas extras, permite el pago en especies (bienes o servicios) y limita el derecho de huelga, entre otros puntos objetados por la Confederación General del Trabajo (CGT).

El gobierno argumenta que su aplicación ayudará a crear empleos y reducir la informalidad laboral que alcanza al 43% de la fuerza de trabajo en Argentina, según el instituto oficial de estadísticas.

Para la CGT estos argumentos son «falsos».

«No es disminuyendo derechos de las y los trabajadores ni retrotrayendo el marco legal a épocas cercanas a la servidumbre o a la esclavitud como se mejora este proceso», sostuvo la central obrera.

Desde que asumió Milei, en diciembre de 2023, cerraron más de 22.000 empresas, con la destrucción de unos 300.000 puestos de trabajo, en parte por la caída del consumo debido a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y en parte por la apertura de las importaciones.

La actividad industrial en febrero cayó 4% respecto al mes anterior y registró una capacidad ociosa del 54,6%, según datos oficiales.

La inflación, que Milei redujo a un tercio desde que asumió, lleva once meses consecutivos en lento avance. El costo de vida marcó en marzo 3,4%, el nivel más alto del último año.

En febrero una huelga general contra la reforma laboral y nutridas movilizaciones callejeras no lograron frenar la aprobación de la ley.

La central obrera anunció una nueva marcha para el 30 de abril en conmemoración por el Día Internacional del Trabajo que se celebra el día siguiente, para expresar su repudio y pedir al gobierno un cambio de rumbo económico.

La justicia aún debe resolver si la polémica ley viola la Constitución Nacional por introducir reformas acusadas de regresivas de los derechos laborales por sus detractores.

El gobierno solicitó a la Corte Suprema que habilite un «per saltum» (vía rápida) para zanjar la controversia.

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