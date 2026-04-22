La justicia de Cuba rechaza la libertad anticipada de un artista disidente

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Un tribunal de Cuba ha desestimado una recurso de apelación para la puesta en libertad anticipada del artista disidente Luis Manuel Otero Alcántara, cuya condena finalizará en menos de tres meses, según informó el martes una ONG.

El artista, de 38 años, considerado «preso de conciencia» por Amnistía Internacional, fue condenado en 2022 a cinco años de prisión por injurias a los símbolos de la patria, desacato y alteración del orden público.

Las autoridades detuvieron a Otero Alcántara el 11 de julio de 2021 cuando salía de su casa en La Habana para unirse a las manifestaciones sin precedentes en las que participaron miles de ciudadanos al grito de «tenemos hambre», «libertad» y «abajo la dictadura».

«La Sala Penal del Tribunal Supremo Popular de La Habana (TSP) rechazó el pasado 7 de abril la apelación presentada en favor del artivista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara, ratificando que su sanción se extiende hasta el 9 de julio de 2026», informó en un comunicado la oenegé Cubalex.

«La decisión se fundamenta en que no se le aplicaron rebajas de sanción por concepto de buena conducta», añadió la organización de defensa de los derechos humanos con sede en Miami.

Un tribunal de la provincia de Artemisa, en el oeste de Cuba, ya había rechazado en primera instancia la solicitud de adelantar la puesta en libertad del Otero Alcántara, quien se dio a conocer en 2020 como miembro del Movimiento San Isidro, un grupo de artistas e intelectuales que reclamaban una mayor libertad de expresión.

El gobierno cubano se comprometió a mediados de marzo a liberar a 51 presos tras un acuerdo con el Vaticano, mediador histórico entre Cuba y Estados Unidos, que se encuentran en conversaciones.

Por el momento, las organizaciones de defensa de los derechos humanos han confirmado la excarcelación de 24 presos, en su mayoría participantes en las protestas de julio de 2021.

La Habana anunció a principios de abril el indulto a 2.000 presos como «gesto humanitario y soberano» con motivo de la Semana Santa.

Según estas mismas organizaciones, entre las personas liberadas no figura ningún detenido por motivos políticos.

En ambos casos, las autoridades cubanas no han facilitado ni un calendario ni una lista de los presos afectados.

La Habana niega la existencia de presos políticos y acusa a los opositores de ser «mercenarios» a sueldo de Estados Unidos.

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