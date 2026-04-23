La Justicia de Guatemala ordena repetir parte del proceso para elegir al fiscal general

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Ciudad de Guatemala, 23 abr (EFE).- La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, máxima instancia judicial del país, avaló este jueves un amparo (recurso legal) que anula la nómina de seis candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público (Fiscalía), por lo que ordena a la Comisión de Postulación retrotraer el proceso hasta la fase de calificación de aspirantes.

La resolución, que responde a una acción legal promovida por Raúl Amílcar Falla Ovalle, integrante de la Fundación Contra el Terrorismo, sancionado por la Unión Europea por acciones que socavan la democracia y el estado de derecho en Guatemala, cuestiona la acreditación de la experiencia profesional de ciertos postulantes que se han desempeñado como jueces, lo que obliga a la comisión a evaluar nuevamente los expedientes mediante la tabla de gradación establecida.

Con esta medida, la selección del próximo jefe del ente investigador queda en suspenso, a la espera de que se defina si la nueva ponderación alterará los perfiles que integraban la lista final de seis candidatos presentada originalmente este miércoles al presidente Bernardo Arévalo de León, quien deberá elegir antes del 17 de mayo al sustituto de la actual fiscal general, Consuelo Porras Argueta, acusada de corrupción.

A partir de este fallo, la Comisión de Postulación debe retomar sus funciones para calificar de nuevo a los 48 aspirantes originales, y deberá aplicar la tabla de gradación sin contabilizar automáticamente los años en la judicatura (ejercicio como juez) como equivalentes a la práctica profesional requerida para el cargo.

En su resolución, la alta corte enfatizó en la necesidad de una revisión exhaustiva para garantizar el cumplimiento de los méritos. Según el documento, el proceso regresa a la fase de calificación para asegurar que los perfiles cumplan estrictamente con los requisitos de ley.

«Se ordena a la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público que proceda a calificar nuevamente a los aspirantes a dicho cargo, aplicando rigurosamente la tabla de gradación aprobada», se lee en la resolución de la máxima corte.

«Este tribunal advierte la necesidad de que el proceso de postulación se ajuste a los principios de mérito, capacidad e idoneidad, debiendo la Comisión fundamentar la puntuación otorgada en cada uno de los rubros evaluados para garantizar la transparencia de la nómina», agrega el fallo de la Corte.

El giro judicial implica que Arévalo de León deberá devolver la nómina recibida el miércoles.

Diversos analistas coinciden en que la nueva evaluación abre la puerta a una reconfiguración de fuerzas en la Comisión, donde un bloque de diez comisionados ha sido señalado de bloquear perfiles independientes.

La incertidumbre radica en la posible inclusión de la actual fiscal general, Consuelo Porras Argueta, quien no alcanzó los votos necesarios en la nómina anterior pese a tener la nota más alta (92,33). EFE

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