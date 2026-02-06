La Justicia de Hong Kong sentenciará el lunes al exmagnate de los medios Jimmy Lai

afp_tickers

2 minutos

Un tribunal de Hong Kong sentenciará el lunes 9 de febrero al exmagnate de los medios y activista prodemocrático Jimmy Lai, informó este viernes el poder judicial en su sitio web.

El fundador del ahora desaparecido periódico Apple Daily fue declarado culpable en diciembre de dos cargos de conspiración para cometer colusión, en virtud de una amplia ley de seguridad nacional impuesta por Pekín en esa ciudad semiautónoma china en 2020, luego de unas grandes y a veces violentas manifestaciones prodemocracia.

El empresario de 78 años también fue condenado por un cargo de publicación sediciosa, y podría enfrentarse a cadena perpetua.

Lai, un ciudadano británico, está en prisión desde 2020 y varios países occidentales, entre ellos Estados Unidos y Reino Unido, han pedido su liberación.

Los jueces escribieron en su veredicto de 856 páginas en diciembre que Lai «alimentó su resentimiento y odio hacia (China) durante gran parte de su vida adulta» y buscó la «caída del Partido Comunista Chino».

Amnistía Internacional afirmó que la condena de Lai en diciembre «parece la sentencia de muerte de la libertad de prensa en Hong Kong», mientras que el Comité para la Protección de los Periodistas la calificó de «farsa».

El gobierno de Hong Kong ha rechazado las acusaciones, al afirmar que el caso del exmagnate «no tiene nada que ver con la libertad de expresión y de prensa».

En la antigua colonia británica, los delitos de colusión «de naturaleza grave» se castigan con penas de prisión de entre 10 años y cadena perpetua, mientras que la sedición conlleva una pena máxima de dos años.

twa/dhw/abs/arm/mvl